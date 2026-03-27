"Oteo mi je pjesmu i dao je Darku Laziću": Pjevač otkrio detalje saradnje sa Popovićem, nije imao novca, on mu dao 500 €

Voditelj i pevač Milan Mitrović prisjetio se kako ga je Saša Popović na početku karijere podstakao da snimi pjesmu, a jednu je iz njegovih ruku prepustio kolegi Darku Laziću.

Milan Mitrović prisjetio se učešća na "Grand festivalu" 2012. godine sa pjesmom "Hrabro srce", otkrivši da iza svega stoji velika podrška pokojnog Saše Popovića.

Kako je ispričao, upravo ga je Popović podstakao da ozbiljnije pristupi muzici i prijavi se za festival, iako u tom trenutku nije bio siguran u sebe.

- Mene zove Sale i kaže: "Mitroviću, šta radiš?". Ja kažem da sam bio na fudbalu. Kaže on: "Boli te uvo za muziku, nećeš da snimaš?!" Ja kažem: "Hoću!". Rekao mi je da odmah odem u studio i da moram na festival - prisjetio se Milan.

Mitrović je priznao da je imao veliku tremu, jer su na festivalu učestvovala velika imena poput Dejana Matića, Saše Matića i Ace Lukasa.

- Rekoh: "Gdje ću ja na festival da se sa njima borim?" Ali me je Sale ohrabrio i ja sam otišao - rekao je pjevač.

Posebno zanimljiv detalj odnosi se na finansije, budući da Milan u tom trenutku nije imao novac za pjesmu.

- Ja kažem da je pjesma 5.000 eura, a on se ponudio da mi da 500 eura. Razmišljao sam kako da nađem ostatak, a onda je rekao da podijelimo trošak pola-pola. Tako sam snimio pjesmu - objasnio je Mitrović.

Mitrović je otkrio i zanimljiv detalj iz tog perioda - pjesma je prvobitno bila namijenjena Darku Laziću, dok je jedna druga numera završila kod njega.

- Pjesma je rađena za Darka Lazića, a drugu pjesmu koja se meni sviđala je Sale oteo meni i dao je Darku. Pjesma se zvala "Grad". Laziću se nešto nije svidjela "Raspad sistema", a ja sam otkinuo već na foršpil. I zahvaljujući toj pjesmi sam se prebacio na privatne proslave - iskreno je ispričao Milan u emisiji "Intrigantno" na K1 televiziji.