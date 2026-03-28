U ovom stanu u centru Beograda je živjela Ceca prije udaje

Ceca Ražnatović jedno vrijeme je živjela kod porodične prijateljice u Beogradu.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović zbog karijere morala je da se preseli u Beograd, a svoj prvi dom u prijestonici pronašla je na Vračaru. Njene komšije iz tog perioda i danas prepričavaju kako su joj obožavaoci pjevali pod prozorom i svakodnevno na adresu slali nevjerovatne količine cvijeća.

Svetlana Ceca Ražnatović rođena je i odrasla u Žitorađi, mjestu udaljenom oko 35 kilometara od Niša. Tamo je živjela u porodičnoj kući sa ocem Slobodanom, majkom Mirom i sestrom Lidijom. Kako bi se posvetila muzičkoj karijeri, pjevačica je morala da se preseli u prijestonicu, dok njeni roditelji, s druge strane, nikada nijesu željeli da napuste porodično gnijezdo u Žitorađi.

Pogledajte kako izgleda njena kuća u Žitorađi:

Kada je davne 1993. godine stigla u Beograd, Svetlana Ceca Ražnatović nije odmah kupila svoju nekretninu, već je živjela kao podstanarka kod porodične prijateljice. Njen prvi dom u prijestonici bio je stan u Kalenićevoj ulici, u jednom od najatraktivnijih dijelova Vračara.

Na ovoj adresi boravila je prije nego što je kupila stan na Banovom brdu, gdje je živjela sve do udaje.

Komšije iz tog perioda pamte je po skromnosti i ljubaznosti. Jedna od tadašnjih stanarki prisjetila se da se Ceca uvijek uredno javljala svima u zgradi, ističući da je bila izuzetno lijepa i da je “izgledala kao anđeo”.

U vrijeme kada je objavila velike hitove poput “Kukavice” i “Šta je to u tvojim venama”, interesovanje publike bilo je ogromno. Obožavaoci su se svakodnevno okupljali ispod njenog prozora, pjevali joj i donosili cvijeće.

Prema riječima komšinice, količina cvijeća koja je svakodnevno pristizala bila je tolika da je, kako kaže, “mogla da otvori najveću cvjećaru u Beogradu”.