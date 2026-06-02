"Nekoga brodolom učini jačim": Nataša Bekvalac emotivno o Mini Kostić, i sama bila na granici (Foto)

Pjevačica Nataša Bekvalac pozvala sve da ne traže krivca, već budu nježniji kada je riječ o Mini Kostić

Izvor: Kurir

Pjevačica Nataša Bekvalac dala je svoje mišljenje o temi o kojoj posljednjih dana bruji Srbija – hospitalizaciji Mine Kostić.

Pjevačica je u pratnji policije primljena u bolnicu „Laza Lazarević“, a nakon oglašavanja Mininog brata i vjerenika Maneta Ćuruvije, na ovu situaciju osvrnula se i Nataša Bekvalac.

„Biti žena u ovo vrijeme nosi razne pritiske. Mnogo toga nas steže, pritiska. Često se surovo osuđuju ljudi koji su dio javnog života. Često sam bila na granici da pošizim. Oko sebe sam uvijek imala moćan krug žena, to je moja sreća. Ja o tim stvarima pričam godinama. Žene su mi pomagale da ostanem stabilna, a samo odluka me je dijelila od toga da ne poludim potpuno“, navela je Nataša.

„Krivca ne bih tražila, niti bih sudila. Trebamo biti nježniji jedni prema drugima. Mi smo svi različiti, nekoga četvorka iz matematike može da natjera da skoči s mosta, a nekoga brdo brodoloma učini jačim. Malo više obzira prema svakom čovjeku bilo bi lijepo.“