logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nekoga brodolom učini jačim": Nataša Bekvalac emotivno o Mini Kostić, i sama bila na granici (Foto)

"Nekoga brodolom učini jačim": Nataša Bekvalac emotivno o Mini Kostić, i sama bila na granici (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Nataša Bekvalac pozvala sve da ne traže krivca, već budu nježniji kada je riječ o Mini Kostić

"Nekoga brodolom učini jačim": Nataša Bekvalac emotivno o Mini Kostić, i sama bila na granici (Foto, Izvor: Kurir

Pjevačica Nataša Bekvalac dala je svoje mišljenje o temi o kojoj posljednjih dana bruji Srbija – hospitalizaciji Mine Kostić.

Pjevačica je u pratnji policije primljena u bolnicu „Laza Lazarević“, a nakon oglašavanja Mininog brata i vjerenika Maneta Ćuruvije, na ovu situaciju osvrnula se i Nataša Bekvalac.

„Biti žena u ovo vrijeme nosi razne pritiske. Mnogo toga nas steže, pritiska. Često se surovo osuđuju ljudi koji su dio javnog života. Često sam bila na granici da pošizim. Oko sebe sam uvijek imala moćan krug žena, to je moja sreća. Ja o tim stvarima pričam godinama. Žene su mi pomagale da ostanem stabilna, a samo odluka me je dijelila od toga da ne poludim potpuno“, navela je Nataša.

„Krivca ne bih tražila, niti bih sudila. Trebamo biti nježniji jedni prema drugima. Mi smo svi različiti, nekoga četvorka iz matematike može da natjera da skoči s mosta, a nekoga brdo brodoloma učini jačim. Malo više obzira prema svakom čovjeku bilo bi lijepo.“

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Nataša Bekvalac Mina Kostić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ