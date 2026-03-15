Prekinut Cecin koncert u Čačku: Zaustavila muziku odmah i hitno pozvala obezbeđenje "izvucite je brzo"

Sinoć je nastala prava drama na koncertu u Čačku, a Ceca je pokazala da joj je publika na prvom mjestu.

Pjevačica Ceca Ražnatović sinoć je održala koncert u Čačku. Atmosfera je na samom početku došla do usijanja, a publika je orno pjevala njene velike hitove.

Ceca je zasenila izdanjem koje je odabrala za ovo spektakularno veče, te je zablistala u teksas autfitu. Uska mini haljina sa kaišem je isticala njenu figuru, a prorez na vratu je stavljao dekolte u prvi plan.

Međutim, u jednom trenutku Ceca je primjetila da je jednoj djevojci iz prvih redova pozlilo zbog vrućine. Pjevačica je odmah reagovala, zaustavila je muziku i pozvala obezbeđenje da joj brzo pomognu.

Ceca Ražnatović je odmah pokazala brigu za svoju publiku:

"Djevojčici je pozlilo! Izvucite je odavde, hajde, brzo! Ajde, obezbeđenje, brzo! Izvucite dete, tako. Pomozite djevojčici, izvedite je na vazduh", rekla je Ceca.

Ceca u autobusu, a u ruci torba od 40.000 €

Prije Čačka, Ceca je imala nastup u Varni, a na svom Instagramu podjelila je zanimljiv snimak sa putovanja. Naime, zajedno sa svojim timom najpre je putovala privatnim avionom, a po sletanju su se na aerodromu ukrcali u autobus koji ih je odvezao dalje.

Pjevačica je tokom cijelog puta bila vidno raspoložena i sa pratiocima je podelila djelić atmosfere iz aviona.

"Krenuli smo za Varnu, jurimo privatnim avionom da bismo sve stigli i postigli. Zadnja dva dana sam snimala Zvezde Granda, sada letim u Varnu, sutra moram da se stvorim da budem u Čačku, tu mi je menadžer, tu mi je frizer Steva, tu mi je šminkerka koja spava, djevojke bek vokali" - govorila je folk diva, koja je potom prešla u bus i sjedjela pored svog frizera.

Pored toga, pažnju je privukao i Cecin modni izbor. Svetlana Ceca Ražnatović u ruci je nosila prepoznatljivu Hermes Birkin torbu, čija cijena može da dostigne i do vrtoglavih 40.000 evra.

