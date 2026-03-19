Ceca urlala na Snežanu Đurišić, nastao haos: Dara Bubamara hitno reagovala i stala na stranu koleginice

Dara Bubamara podržala je Snežanu Đurišić na snimanju "Zvezda Granda".

Ceca Ražnatović ušla je u žustru raspravu sa starijom koleginicom Snežanom Đurišić tokom emisije "Zvezde Granda", a sve je počelo oko komentara na nastup jednog kandidata.

Razgovor je brzo prerastao u raspravu, pa je atmosfera u studiju postala prilično uzavrela, uz povišene tonove sa obje strane.

"Ovdje vlada demokratija i može da peva ko šta hoće!", vikala je Ceca, dok joj je Snežana uzvraćala:

"Nemoj da se raspravljaš sa mnom, nemoj dok ja pričam!"

Ceca nije željela da popusti.

"Pa hoću, Snežo, s tobom da se raspravljam ako ne mislim isto kao ti", dodala je Ceca.

I dok je studio bio na ivici usijanja zbog njihove rasprave, nešto kasnije uslijedio je potpuno drugačiji prizor. Dara Bubamara prišla je Snežani na sceni, poljubila je u obraz i uputila joj lijepe i podržavajuće riječi, čime je atmosfera znatno omekšana.

"Volim te što si mi pravična, ljubim te", rekla je Dara, na šta joj se Snežana zahvalila.

Podsjetimo, Ceca je nedavno otkrila da li je često bila izdavana od strane prijatelja i da su joj često zabijali nož u leđa.

"Nisam baš često. Bilo je, to su Vidić i još dvoje ljudi i za 52 godine to je ništa. A svako ko treba da ode, nek ode na vrijeme, ne samo meni, nego svima. Neka pored vas ostanu samo oni koji vas iskreno vole, iskreno podržavaju, s kojima iskreno razmjenjujete emociju, ljubav. Sve u ovom životu trebalo bi da se zasniva na iskrenošću, ne na lažnim obećanjima, osjećanjima", rekla je pjevačica iskreno.