U Dortmundu, muškarac iz Srbije zadržao dvoje djece kao taoce nakon što je pucao na policajca.

Izvor: Kurir / Profimedia

Muškarac se u utorak uveče zabarikadirao u stanu u dortmundskoj četvrti Hehsten u Njemačkoj. Prema pisanju Bilda, uzeo je dvoje male djece za taoce i prethodno pucao na policajca.

Vjeruje se da je počinilac državljanin Srbije. Prema pisanju Bilda, policajac je nosio zaštitni prsluk i stoga je, srećom, samo lakše povrijeđen hicem.

Napravio haos u klubu, pa pucao u policajca

On je prethodno izazvao nerede u jednom klubu, prijeteći gostima i prskajući biber-sprejom. Nakon toga je pobjegao automobilom. Kada je policija pokušala da ga zaustavi, pucao je iz oružja malog kalibra kroz prozor, pogodivši policajca. Zatim je pobjegao u kuću i vjeruje se da drži dvoje djece kao taoce.

Naoružani policajci sada su na mjestu talačke situacije i provjeravaju kuću u kojoj se počinilac zabarikadirao. Pregovarački tim iz SEK-a (Specijalne komande za raspoređivanje) stigao je u okrug Hehsten u Dortmundu i pokušaće da ubijedi počinioca da odustane od talačke situacije, prvenstveno kako bi zaštitio živote dvoje djece.