Porodila se prije 10 dana, pa došla na žurku: Šok na proslavi Joce Stefanovića, došla i Iva Bojanović (Video)

Iva Bojanović došla na proslavu rođenja sina

Izvor: MONDO

Pjevač Joca Stefanović večeras slavi rođenje sina Vukana, kojeg je dobio sa suprugom i koleginicom Ivom Bojanović.

Ponosni otac ugostio je veliki broj kolega sa estrade, među kojima su bili Ana Sević sa suprugom, kao i pjevači Deni Boneštaj i Darko Lazić, a najveće iznenađenje uslijedilo je pred kraj proslave.

Na slavlje je stigla i mama novorođenčeta – pjevačica Iva Bojanović.

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Ovo je prvi put da javnost vidi da na ovakvu proslavu dođe i majka koja se porodila prije nešto više od sedmicu dana, ali je Iva u razgovoru sa medijima otkrila da se osjeća odlično, a pokazala je i kako trenutno izgleda.