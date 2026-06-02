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Porodila se prije 10 dana, pa došla na žurku: Šok na proslavi Joce Stefanovića, došla i Iva Bojanović (Video)

Porodila se prije 10 dana, pa došla na žurku: Šok na proslavi Joce Stefanovića, došla i Iva Bojanović (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Matija Popović
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Iva Bojanović došla na proslavu rođenja sina

Porodila se prije 10 dana, pa došla na žurku: Šok na proslavi Joce Stefanovića, došla i Iva Bojanovi Izvor: MONDO

Pjevač Joca Stefanović večeras slavi rođenje sina Vukana, kojeg je dobio sa suprugom i koleginicom Ivom Bojanović.

Ponosni otac ugostio je veliki broj kolega sa estrade, među kojima su bili Ana Sević sa suprugom, kao i pjevači Deni Boneštaj i Darko Lazić, a najveće iznenađenje uslijedilo je pred kraj proslave.

Na slavlje je stigla i mama novorođenčeta – pjevačica Iva Bojanović.

Pogledajte:

@mondo.zabavaPonosna majka Iva stigla poslednja na veselje ❤️ 🎥| Mondo#mondo#mondozabava#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava

Ovo je prvi put da javnost vidi da na ovakvu proslavu dođe i majka koja se porodila prije nešto više od sedmicu dana, ali je Iva u razgovoru sa medijima otkrila da se osjeća odlično, a pokazala je i kako trenutno izgleda.

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Tagovi

Joca Stefanović Iva Bojanović

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