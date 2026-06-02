Marko Rubio postavio je uslove za pregovore o iranskom nuklearnom programu, naglašavajući važnost otvaranja Ormuskog moreuza.

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Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je pred Senatskim odborom za spoljne poslove da bi pregovori o iranskom nuklearnom programu mogli da traju mjesecima, ali je jasno postavio prvi američki uslov – Iran mora ponovo da otvori Ormuski moreuz.

Rubio je rekao da Teheran najprije mora da objavi da je moreuz otvoren, da neće naplaćivati prolaz, da će ukloniti mine i da neće pucati na brodove. Dodao je da SAD nijesu ponudile Iranu ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje moreuza i da bi svako ukidanje sankcija zavisilo od ispunjavanja uslova.

„Druga faza je da moraju da se obavežu na vrlo konkretne pregovore o zalihama visokoobogaćenog uranijuma koji je i dalje zakopan duboko u nekoj planini“, rekao je Rubio. „Moraju da pristanu na pregovore o strogim i dugoročnim ograničenjima i/ili ukidanju aktivnosti obogaćivanja uranijuma u svojoj zemlji.“

Rubio je rekao da su to „izuzetno tehnička pitanja“ i da ih nije moguće riješiti za nekoliko dana.

„To bi zahtijevalo tim stručnjaka koji bi se sastajao tokom 30, 60 ili 90 dana i razradio detalje, ali oni moraju da se obavežu da su spremni da to urade“, rekao je Rubio.

Američki šef diplomatije nagovijestio je da je Teheran „pristao da pregovara o određenim aspektima svog nuklearnog programa“, ali nije precizirao o kojim aspektima je riječ. Dodao je da pregovori „nijesu garancija da će na kraju dovesti do sporazuma koji je prihvatljiv Senatu ili američkom narodu“.

Rubio: Iranski vrhovni vođa se sve više uključuje

Rubio je pred senatorima govorio i o novom iranskom vrhovnom vođi, ajatolahu Modžtabi Hamneiju. Rekao je da vjeruje da je živ i da se „sve više uključuje“.

„Mislim da postoje naznake da se na nekom nivou sve više uključuje“, rekao je Rubio.

CNN je objavio da američke obavještajne službe procjenjuju da Hamnei ima ključnu ulogu u oblikovanju ratne strategije zajedno sa visokim iranskim zvaničnicima.

Podsjetimo, Hamnei nije viđen u javnosti otkako je teško ranjen u napadu u kojem su na početku rata ubijeni njegov otac i nekoliko najviših iranskih vojnih lidera. To je podstaklo spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju i ulozi u iranskoj strukturi vlasti.

Rubio: Iran pokušava da zakoči razgovore Izraela i Libana

Rubio je na istom saslušanju optužio Iran da pokušava da uspori diplomatske napore između Izraela i Libana. Rekao je da Teheran pokušava da se ubaci u taj proces kako bi mogao da preuzme zasluge ako u budućnosti bude postignut sporazum.

Izraelski i libanski zvaničnici ranije su se u Vašingtonu sastali na novoj rundi razgovora na radnom nivou, uz američko posredovanje.

„Pokušavamo da razgovore Libana i Izraela posmatramo kao odvojene i različite od Irana, a ono što Iran želi jeste da sve to pomiješa“, rekao je Rubio senatorima.

Prema njegovim riječima, Iran „pokušava da zakoči svaki napor u kojem Izrael i Liban mogu da sarađuju i da produži taj proces, kako bi, ako u nekom trenutku u budućnosti bude postignut sporazum, mogao da preuzme zasluge tvrdeći da ga je nametnuo pritiskom“.

Rubio je naglasio da SAD u Libanu razgovaraju sa vladom, a ne sa Hezbolahom kao ravnopravnim akterom.

„U Libanu postoji vlada“ sa kojom će SAD razgovarati, rekao je Rubio, dodajući da „Hezbolah nije njoj ravnopravan u smislu toga sa kim ćemo razgovarati ili ko treba da vodi stvari“.

Rekao je da i dalje ostaje izazov „demilitarizacije i slabljenja Hezbolaha, uz istovremeno jačanje legitimne vlade Libana“.

„Sposobnosti libanskih oružanih snaga nijesu tamo gdje bi trebalo da budu, ali postoje i elementi unutar libanske vojske koji nijesu ono što bi trebalo da budu, jer u nekim slučajevima olakšavaju djelovanje Hezbolaha i sarađuju sa njim“, dodao je Rubio.

Hezbolah priznao da je dobio američke predloge

U međuvremenu je Al Manar objavio da je ta militantna grupa primila dva američka predloga za prekid vatre kojim bi se zaustavile borbe sa Izraelom.

To je bilo prvo priznanje Hezbolaha da postoje predlozi za primirje koje je Donald Tramp najavio dan ranije.

Al Manar je objavio da je Hezbolah odbio prvi predlog, za koji tvrdi da je došao od Rubija. Prema toj televiziji, Hezbolah sada razmatra drugi predlog, koji je iznio Tramp, ali insistira da svaki dogovor mora da uključuje „potpuni i sveobuhvatni prekid vatre“.

Prvi predlog, prema Al Manaru, predviđao je da Izrael neće napadati Dahije, južno predgrađe Bejruta i uporište Hezbolaha, ukoliko ta grupa ne bude napadala Izrael.

Nakon što je Hezbolah odbio tu ponudu i zaprijetio nastavkom napada na Izrael, SAD su iznijele novi predlog. Prema Al Manaru, on predviđa da Izrael nekoliko dana neće napadati Dahije ako Hezbolah ne bude napadao Izrael.

Al Manar je nagovijestio da drugi predlog predviđa „potpuni i sveobuhvatni prekid vatre“ koji bi stupio na snagu nakon 48 do 72 sata. Takav dogovor bi, prema tom tumačenju, vjerovatno obuhvatio i južni Liban.

Ta televizija je objavila i da je Hezbolah u kontaktu sa libanskom vladom i da insistira na „sveobuhvatnom prekidu vatre“.