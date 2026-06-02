Proglašena vazdušna uzbuna u Kijevu i drugim regionima Ukrajine.

Izvor: YouTube/Zelenskyy President/Screenshot

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je, pozivajući se na obavještajne podatke, da bi večeras mogao da se dogodi još jedan masovni ruski napad, dok je u Kijevu i više ukrajinskih regiona proglašena vazdušna uzbuna.

„Iz obavještajnih podataka znamo da bi večeras moglo da dođe do masovnog udara. Molim vas, obratite pažnju na uzbunu“, rekao je Zelenski u obraćanju građanima Ukrajine, prenosi Ukrinform.

Zelenski je izrazio zahvalnost savezničkim liderima koji rade na sankcijama protiv Rusije, kao i onima koji su osudili sinoćnji ruski napad na Ukrajinu, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

„Svi partneri zajedno, svi u Evropi moraju da nastave da rade kako bi osigurali da imamo rakete za našu protivvazdušnu odbranu, da imamo neophodne sisteme i vitalne obavještajne podatke i druge stvari koje pomažu u spasavanju ljudskih života“, naglasio je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je dodao da se za Evropu nameće očigledno pitanje da li ima dovoljno veliki sopstveni antibalistički sistem koji garantuje zaštitu od bilo kakve prijetnje.

U Kijevu i nizu ukrajinskih regiona večeras je proglašena vazdušna uzbuna zbog prijetnje od ruskih dronova, navodi Ukrinform.

Kako je ranije objavila ukrajinska agencija, u noći 2. juna Rusi su lansirali više od 70 raketa i više od 650 dronova tokom napada na Kijev i rijeku Dnjepar. U napadu je povrijeđeno 130 ljudi, dok su 22 osobe poginule.