"Zbog sujete pojedinaca nikada nije došlo do mene": Ceca nakon 30 godina otkrila istinu o pesmi koju je snimio Džej

Folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović otkrila je zanimljiv detalj o jednom od najvećih hitova pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog.

Izvor: Youtube

Kako je priznala, čuvena pesma "Od ljubavi do mržnje" iz 1997. godine prvobitno je bila napisana upravo za nju.

Džej - Od ljubavi do mržnje Izvor: YouTube

Pevačica je o tome govorila u emisiji "Ceca šou" tokom razgovora sa koleginicom Darom Bubamarom, kada je otkrila da je pesmu radio poznati autor Dragan Brajović Braja.

- Pa je l' znaš ti da je pesma "Od ljubavi do mržnje" pisana za mene, ali zbog sujete pojedinaca nikada nije došla do mene - rekla je Ceca. Kako je objasnila, kompozitor je numeru napravio namenski za nju, ali je na kraju završila kod Džeja.

- To je Braja radio namenski za mene i dao je Džeju. To je, kad pesma nađe pevača. Nije mi bila suđena - dodala je pevačica.

Iako je pesma na kraju postala jedan od najvećih hitova Džeja Ramadanovskog, Ceca ističe da je sa pokojnim pevačem imala poseban odnos i da o njemu nosi samo najlepše uspomene.

- Ne postoji nijedna ružna uspomena na Džeja, ne samo kod mene, nego kod svih koji su ga poznavali. Oni koji su ga poznavali znaju da je on - čovek zvani energija, čovek zvani emocija, čovek zvani radost, mogla bih do sutra da nabrajam, bili smo bliski prijatelji i imali smo fenomenalan odnos. On je jedno veliko nedostajanje - rekla je Ceca.

Podsetimo, iako je pesma postala veliki hit u Džejevoj interpretaciji, sada je prvi put otkriveno da je prvobitno bila namenjena upravo Ceci Ražnatović.

(Blic.rs/MONDO)