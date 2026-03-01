Prva izjava Cece Ražnatović nakon ispovijesti o Sablji

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović prokomentarisala je dokumentarac o Saši Popoviću u kojem je učestvovala i prisjetila se teških trenutaka

Izvor: MONDO

Juče je, na godišnjicu smrti Saše Popovića, emitovan dokumentarac u kojem se porodica prisjetila teških trenutaka borbe, ali i u kojem su prijatelji i saradnici otkrili šta je tokom godina Sale sve učinio za njih.

U dokumentarnom filmu se pojavila i Ceca Ražnatović, koja se prisjetila jednog od najtežih trenutaka u životu, hapšenja tokom akcije Sablja, kada je otkrila šta je Popović uradio.

„Kada sam bila zabranjena da se emitujem, Saša nikad nije stavio embargo na moje pjesme“, otkrila je Ceca tajnu o kojoj se ćutalo 16 godina.

MONDO je danas na beogradskom aerodromu pitao za zdravstveno stanje Ivice Dačića, ali i šta kaže dan nakon emitovanja dokumentarnog filma o Saši Popoviću.

„Nažalost, nisam gledala, bila sam na putu, imala sam koncert, ali svi mi pišu da je bilo izuzetno emotivno“, rekla je Ceca, a potom otkrila da joj je drago što se neko sjetio da prikaže kakav je Sale bio i privatno. Pogledajte:

U vreme "Sablje", a i neko vreme nakon toga, Cecino pojavljivanje na pojedinim televizijama bilo je praktično stopirano. Pjevačica je provela u Centralnom zatvoru u Beogradu tri mjeseca, nakon čega je puštena na slobodu, a da protiv nje nije podignuta nijedna optužnica.