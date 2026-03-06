Ceca i Bekuta se izbjegavaju na snimanju Zvezda Granda: Svi detalji zahlađenja odnosa, u sve umiješana i Đurišićka

Folk pjevačice Svetlana Ceca Ražnatović i Ana Bekuta navodno su u lošim odnosima, pa na snimanjima muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" gotovo i ne komuniciraju.

Na snimanjima muzičkog takmičenja Zvezde Granda već neko vrijeme vlada napeta atmosfera između dvije velike zvijezde domaće estrade Svetlana Ceca Ražnatović i Ana Bekuta. Iako obje već godinama sjede u žiriju ovog takmičenja i važe za izuzetno profesionalne umjetnice, upućeni tvrde da je njihov odnos poslednjih mjeseci ozbiljno zahladnio.

Prema riječima izvora sa snimanja, dvije pjevačice se gotovo uopšte ne obraćaju jedna drugoj van onoga što je striktno vezano za posao. Komunikacija je, kako kažu, svedena na minimum i svodi se isključivo na kratke, formalne rečenice, kada to situacija zahtijeva tokom snimanja emisije.

"Atmosfera ume da bude prilično neprijatna, jer su nekada bile u mnogo boljim odnosima. Danas se ponašaju kao potpuni stranci. Ne sjede zajedno u pauzama, ne razgovaraju, i uglavnom se izbjegavaju u širokom luku", tvrdi izvor koji je prisutan na snimanjima.

Tenzija na snimanju

Navodno, napetost je počela prije izvjesnog vremena, a iako niko od njih javno nije govorio o razlozima nesuglasica, mnogi primećuju da su njihovi odnosi vidno promijenjeni. Nekada su, kako tvrde ljudi iz produkcije, umjele da se šale, razgovaraju tokom pauza i razmjenjuju mišljenja i van kamera, dok danas takvih scena gotovo da nema.

"Profesionalnost je ostala, to se mora priznati. Kada se kamere uključe, obje rade svoj posao maksimalno korektno. Međutim, čim se snimanje završi, svaka ide na svoju stranu", kaže sagovornik.

Mirovna misija

U cijelu situaciju pokušala je da se umiješa i njihova koleginica iz žirija, Snežana Đurišić, koja je, kako se priča, željela da izgladi odnose između dvije pjevačice. Snežana je navodno pokušala da organizuje razgovor i da ih podstakne da razjasne nesporazume, vjerujući da dugogodišnje kolegijalno poštovanje i prijateljstvo ne bi trebalo da bude narušeno.

"Snežana je stvarno želela da ih pomiri. Razgovarala je sa obje i pokušala da ih nagovori da sjednu i popričaju. Međutim, izgleda da za sada nijedna nije spremna na taj korak", tvrdi izvor blizak produkciji.

Kako se navodi, situacija je već neko vrijeme zategnuta i mnogi primećuju da je njihovo nekadašnje prijateljstvo na ozbiljnom testu. Ipak, uprkos svemu, obje pjevačice nastavljaju da profesionalno obavljaju svoju ulogu u emisiji, fokusirajući se na takmičare i njihov napredak.

