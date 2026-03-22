Darko objavio potresnu poruku o bratu: Evo šta je Dragan Lazić tražio od prijatelja dva dana pred smrt

Darko objavio potresnu poruku o bratu: Evo šta je Dragan Lazić tražio od prijatelja dva dana pred smrt

Autor Marina Cvetković
0

Pjevač Darko Lazić na Instagramu je podijelio objavu prijatelja u kojoj je napisana velika želja folkerovog nastradalog brata Dragana Lazića.

Izvor: Ig printscreen

Pjevač Darko Lazić prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu nakon pogibije brata Dragana, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.

Lazić se više puta oglašavao na Instagramu, gdje je dijelio uspomene sa bratom, a sada je na storiju podijelio i objavu njihovog prijatelja. U toj objavi navedeno je o čemu je razgovarao sa Draganom samo dva dana prije njegove smrti.

Brat Dragan mi je tražio pjesmu da mu napišem dva dana pred odlazak, da je pjeva… Obećao sam, ali nijesam znao da ću je pisati o njemu. Neka ga Bog čuva gore na boljem mjestu", podijelio je Darko status prijatelja.

