"Vidjela je tijelo Darkovog brata preko video poziva u bolnici": Najbolji drug Andreane Čekić otkrio potresne detalje

Modni dizajner Boris Kargotić otkrio je kako se oseća Andreana Čekić, kuma Darka Lazića, nakon što je saznala vijest o smrti Dragana Lazića

Izvor: YouTube/RTV Pink Official

Andreana Čekić nije prisustvovala sahrani rođenog brata svog kuma Darka Lazića Dragana Lazića, jer se nalazila na odmoru na Zanzibaru.

Iako je bila spriječena da dođe, pjevačica se od kuma oprostila emotivnom porukom na Instagramu, ističući veliku tugu zbog tragičnog gubitka.

Njen prijatelj i saradnik, modni dizajner Boris Kargotić sada je u potresnoj ispovijesti otkrio da je Andreana u Zanzibaru, na video pozivu iz bolnice, vidjela tijelo svog tragično preminulog kuma Dragana, rođenog brata Darka Lazića.

- Maloprije smo se čuli. Andreana je nažalost ili na sreću na Zanzibaru. Otišla je na zasluženi odmor jer je ovo jedino doba godine kada ona može da ode. Još se nećkala, a trebao sam da idem i ja. Međutim, nisam mogao. Provela je dan u sobi, ne može da izađe napolje. To mi je rekla. Kaže: “Pratim sve ovo šta se dešava. Ne mogu danas ni na plažu, nisam sposobna. Odlučila sam da danas ostanem u sobi" - ispričao je dizajner u podkastu “Beležnica duše” portala “Srbija danas”.

Boris je zatim otkrio potresne detalje nakon same tragedije koja je zadesila pjevača i njegovu porodicu, a koje mu je otkrila Čekićka.

- Zvala ga je, čuli su se. Čak i kad je stigao… Jao, grozno mi je ovo… Zvala ga je čak kad je pristigao u bolnicu. Darko nije ni znao da je preminuo. Tu su bili njihovi zajednički prijatelji. I ona je ugledala i tijelo bratovo jer ga je zvala na video poziv. Ona je plakala strašno. Ona je sada u fazonu: "Što njemu univerzum ili Bog daje ovakve zadatke Darku, da mu je stalno teško?" - zaključio je Kargotić.

Podsjetimo, Andreana je na dan sahrane na Instagramu uputila potresne riječi svom pokojnom kumu Draganu.

- Tvoje će vesele oči zauvijek ostati urezane u mom srcu. Hvala ti, kume moj, za svaki trenutak sa tobom. Čuvaćemo i braniti sve ovo što ti je najmilije i vjerujem da nas posmatraš sada sa nekog mirnog mjesta. Volim te beskrajno, kume, moj - pisalo je u objavi potresene pjevačice.

Izvor: Printscreen/Instagram

- Juče je bio mnogo lijep dan! Smijali smo se, brat me je non- stop ljubio. Rekao mi je: "Brate, volim što se ovako družimo". Stali smo i do manastira. Nije skidao osmijeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Vidio sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo... Ne mogu, vjerujte mi, srce će mi pući - rekao je za Kurir Darko, samo dan nakon pogibije svog brata.

Vidi opis "Vidjela je tijelo Darkovog brata preko video poziva u bolnici": Najbolji drug Andreane Čekić otkrio potresne detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ig printscreen lazic.n.n Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/lazic.n.n/Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / lazic.n.n Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 7 7 / 7



