logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Darko Lazić se prvi put oglasio na Instagramu nakon Draganove pogibije

Darko Lazić se prvi put oglasio na Instagramu nakon Draganove pogibije

Autor Jelena Sitarica
0

Darko Lazić prvi put se oglasio na Instagramu objavivši informacije o sahrani

Darko Lazić se prvi put oglasio na Instagramu nakon Draganove pogibije Izvor: MONDO

Darko Lazić trenutno prolazi kroz najteži period, nakon što mu je juče 11. marta poginuo rođeni brat Dragan Lazić. On je sinoć jedva smogao snage da nakon tragedije kaže kako se osjeća, a sada se oglasio i svima se zahvalio.

Darko Lazić je na Instagramu objavio fotografiju brata Dragana i obavijestio javnost o sahrani.

"Dragi prijatelji, drugari, kolege, poznanici, sjutra u 14 sati na groblju u Brestaču će se održati opelo moj brata Dragana Lazića. Hvala u ime porodice Lazić" napisao je on u okviru crno bijele fotografije brata i dodao:

"Rođeno moje, počivaj u miru! Znaš da ćeš uvijek biti u mom srcu" naveo je on.

Izvor: IG darkolazicofficial

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Lazić instagram oglašavanje dragan lazić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ