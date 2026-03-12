Darko Lazić se prvi put oglasio na Instagramu nakon Draganove pogibije

Darko Lazić prvi put se oglasio na Instagramu objavivši informacije o sahrani

Izvor: MONDO

Darko Lazić trenutno prolazi kroz najteži period, nakon što mu je juče 11. marta poginuo rođeni brat Dragan Lazić. On je sinoć jedva smogao snage da nakon tragedije kaže kako se osjeća, a sada se oglasio i svima se zahvalio.

Darko Lazić je na Instagramu objavio fotografiju brata Dragana i obavijestio javnost o sahrani.

"Dragi prijatelji, drugari, kolege, poznanici, sjutra u 14 sati na groblju u Brestaču će se održati opelo moj brata Dragana Lazića. Hvala u ime porodice Lazić" napisao je on u okviru crno bijele fotografije brata i dodao:

"Rođeno moje, počivaj u miru! Znaš da ćeš uvijek biti u mom srcu" naveo je on.

