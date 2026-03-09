logo
"Nemoj da ti se to desilo više": Marija Šerifović prekinula intervju na Pinku pa se obratila voditeljki

Autor Marina Cvetković
0

Bojana Lazić je bila iznenađena ovim Marijinim potezom

Marija Šerifović prekinula intervju na Pinku pa se obratila voditeljki Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Marija Šerifović uključila se u uživo program iz dvorane Sava Centra pred današnji koncert, te je iskoristila priliku da se odmah obrati voditeljki Bojani Lazić. Marija ju je upitala da li postoji problem između njih, jer je tako čula.

"Da kažem, ja sam čula da je Bojana na mene ljuta. Čula sam da je to zapravo tačno", rekla je Marija i zatražila objašnjenje.

Bojana Lazić je bila iznenađena ovim Marijinim potezom, pa joj je iz studija poručila da to traje od njenog otkazivanja gostovanja:

"Jesam bila ljuta kada me je otkazala, ali sam saznala razlog i sve je bilo jasno."

Bojana je, međutim, istakla da je to iza njih: "Ne postoji šansa da sam ja sad ljuta na Mariju, ona je meni omiljena pjevačica", jasna je bila Lazićeva.

Marija ju je u emisiji "Premijera - vikend specijal" slušala, pa joj je u svom stilu rekla:

"Nemoj da ti se to desilo više!"

Pogledajte kakav je spektakl Marija napravila prethodnih večeri u SC:

