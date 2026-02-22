"Pustila sam vas jedno mjesec dana, a sad ću da vas tužim": Milica Todorović zagrmijela javno "sram vas bilo"

Pjevačica Milica Todorović našla se u centru skandala kada je razotkrila prevaru

Pevačica Milica Todorović našla se u centru skandala kada je nepoznata kompanija iskoristila njen lik za prodaju sumnjivih preparata za mršavljenje. Bijesna zbog laži koje se šire i činjenice da neko zarađuje na njenom imenu, pjevačica se tada hitno oglasila i jasno poručila da će pravdu potražiti na sudu.

"Razne kompanije koje se bave nemam pojma čime, "za mršavljenje", iskorišćavaju moj lik za reklamu nekog proizvoda… Pustila sam vas jedno mjesec dana, a sad ću da vas tužim. Sram vas bilo", poručila je tada Milica.

Sve češće prevare na internetu, na meti poznati

Javne ličnosti sve češće su na meti sajber kriminalaca, a brojni estradnjaci su se oglašavali i razotkrivali prevarante. Milica Todorović, Marija Šerifović i Snežana Đurišić samo su neke od onih koje su bile meta prevaranata.

Marija Šerifović oglasila se nakon što su ljudi na mrežama u njeno ime organizovali nagradne igre.

"Ne mogu da vjerujem da i dalje vjerujete da je to istina, a ja se ne oglašavam. Znači, molim vas! Ne postoji nikakva nagradna igra ni na Fejsbuku, ni na Instagramu, ni na TikToku. Blokirajte te profile, te bolesnike, nemojte da vjerujete baš u svaku glupost koju vidite, znam da smo napaćen narod, ali..." rekla je Marija na svom Instagram profilu tada.

Snežana Đurišić je rekla da je slika fotošopirana i da je stavljen njen lik na tuđe tijelo kako bi se reklamirali određeni preparati.

"Čija je ovo ruka? Moja sigurno nije", napisala je najpre ona na fotografiji koja je očigledno foto-montaža, a na kojoj je prikazano kako pjevačica navodno koristi jedan proizvod.

Nedugo zatim, Đurišićeva je objasnila da je riječ o prevari.

"Kako god... Prijavili smo nadležnim organima SUP Beograd", dodala je pjevačica.

