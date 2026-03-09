"Utakmice poput ove igraju se zajedno – na parketu i na tribinama. Vidimo se u Morači.”

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorički sastav u srijedu očekuje važan duel Evrokupa protiv ekipe Kluža. Tim povodom, ”plavi” pozivaju najvjernije navijače da u što većem broju posjete sportski centar ”Morača” i pomognu svojim ljubimcima da ostvare pobjedu.

”Naši igrači vas pozivaju da u srijedu, 11. marta, sa početkom u 19 časova, budete uz Budućnost u eliminacionom meču Evrokupa protiv ekipe Kluža.

Ovo je utakmica za koju se živi – najvažnija utakmica dosadašnjeg dijela sezone, utakmica u kojoj pobjednik ide dalje, a poraženi završava evropski put.

Poslije više godina u kojima je do četvrtfinala nedostajao korak, Budućnost sada ima priliku da pred svojim navijačima napravi taj iskorak.

Evropske noći u Morači uvijek imaju posebnu energiju. Kada tribine dišu zajedno sa timom, ova dvorana postaje jedan od najtežih terena u Evropi.

Upravo zato je podrška sa tribina u ovakvim utakmicama često razlika između pobjede i poraza.

Zato u srijedu Morača mora biti ono što je uvijek bila u velikim evropskim večerima – šesti igrač Budućnosti, energija koja nosi tim kada je najteže i pritisak koji protivnicima oduzima sigurnost.

Utakmice poput ove igraju se zajedno – na parketu i na tribinama. Vidimo se u Morači.” – stoji u objavi na klupskom sajtu tima iz Podgorice.