Podgorički sastav u srijedu očekuje važan duel Evrokupa protiv ekipe Kluža. Tim povodom, ”plavi” pozivaju najvjernije navijače da u što većem broju posjete sportski centar ”Morača” i pomognu svojim ljubimcima da ostvare pobjedu.
”Naši igrači vas pozivaju da u srijedu, 11. marta, sa početkom u 19 časova, budete uz Budućnost u eliminacionom meču Evrokupa protiv ekipe Kluža.
Ovo je utakmica za koju se živi – najvažnija utakmica dosadašnjeg dijela sezone, utakmica u kojoj pobjednik ide dalje, a poraženi završava evropski put.
Poslije više godina u kojima je do četvrtfinala nedostajao korak, Budućnost sada ima priliku da pred svojim navijačima napravi taj iskorak.
Evropske noći u Morači uvijek imaju posebnu energiju. Kada tribine dišu zajedno sa timom, ova dvorana postaje jedan od najtežih terena u Evropi.
Upravo zato je podrška sa tribina u ovakvim utakmicama često razlika između pobjede i poraza.
Zato u srijedu Morača mora biti ono što je uvijek bila u velikim evropskim večerima – šesti igrač Budućnosti, energija koja nosi tim kada je najteže i pritisak koji protivnicima oduzima sigurnost.
Utakmice poput ove igraju se zajedno – na parketu i na tribinama. Vidimo se u Morači.” – stoji u objavi na klupskom sajtu tima iz Podgorice.