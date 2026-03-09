Poslanik Demokratske partije socijalsita (DPS) Ivan Vuković saopštio je danas da je podnio ostavku na mjesto predsjednika skupštinskog Odbora za evropske integracije.

Izvor: DPS Internet Tim

On je to kazao na konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore.

"Malo čas sam podnio ostavku na mjesto predsjednika Odbora za evropske integracija. Prošle sedmice su usvojeni Zakon o unutrašnjim poslovima i Zakon o ANB koji nisu u skladu sa elementarnim ljudskim pravima. Zvali smo kolege da sjednemo za sto i nađemo zajedničko rješenje. Došli smo na ono da je demokratija vladavina većine", rekao je Vuković, pišu Vijesti.

On je istakao da je srušen deklarativni konsenzus o evropskim integracijama.

"Meni je posebno žao jer je ovom prethodila Rezolucija o evropskim integracijama. Njom smo kazali da je evropski cilj najvažniji. Pokazalo se da su za parlamentarnu većinu bitniji partikularni interesi", rekao je on.

Vuković je kazao i da je rado Odbora za evropske integracije izgubio smisao.

"Umjesto da smo se svi skupa zajednički potrudili i posvetili tome da Crna Gora zatvori poglavlja i stvori pretpostavke da bude prva sljedeća članica EU, naše kolege iz većine su više vođene željom za osvetom. Ne samo političare, već i novinara, akademske zajednice", kazao je Vuković.

Dodao je i da "smo bili prepoznati i u zemlji, i u inostranstvu kao pozitivan primjer".

"U ovoj situaciji jasno je da bi dalji nastavak rada predstavljao puku formalnost. Da smo ostali, bili bi scenografija za tužnu realnost. Zahvaljujem kolegama koji predstavljaju vlast i opoziciju u odborima, radili smo neke dobre stvari. Koristim priliku da zahvalim i vrijednim kolegama iz sekretarijata odbora", rekao je.

Na pitanje novinara "Vijesti", Vuković je ponovio da su oni napustili mjesta u odborima i na taj način poslali poruku da "većina ne može imati legitimitet".

Nije precizirao da li će ostale opoziciona partije napustiti odbore, ali kazao da očekuje njihovu solidarnost.

"Ova zakonska rješenja su toliko loša, da su uspjela da okupe ljude koji se nisu mogli dogovoriti ni oko čega", poručio je.

On je dodao da su protest, na ova rješenja, "iznijeli Dritan Abazović, Milan Knežević, Miodrag Laković".

"Dužni smo da pružimo snažan otpor svemu ovome. I to će biti i u parlamentu i van parlamenta", rekao je Vuković, prenose Vijesti.

Upitan da prokomentariše navode ministarke Gorčević da njihov odlazak "neće ni pomoći, ni odmoći", Vuković je kazao da bi volio da je ministarka iznijela ono što je rekla njemu - da zakoni nisu do kraja usklađeni.

Vuković je rekao da su oni tražili da se prvo usvoji opšta odredba o zaštiti ličnih podataka, pa onda da glasaju ove zakone.

Nije precizirao šta će biti borba van parlamenta, a ponovio je da napuštaju mjesto kopredsjedavajućeg u Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu.