Misteriozna vatrena kugla koja je u nedelju oko 19 časova viđena iznad zapadne Njemačke, Luksemburga i Holandije po svemu sudeći je bila meteor, objavio je luksemburški RTL.

Izvor: screenshot/X

Svjedoci kažu da su pojavu pratili glasni prasci i da je ličila na „veoma veliku zvijezdu padalicu“, sličnu onima iz meteorske kiše Perzeidi koja se može vidjeti u avgustu. Ovaj meteor je, međutim, bio mnogo veći, a njemačka policija je saopštila da su neki fragmenti pali u saveznoj državi Porajnje-Falačka i izazvali štetu na kućama i krovovima.

Izvještaji o šteti stigli su iz mjesta Hunsrück i Eifel, kao i iz grada Koblenz.

Niki Ferenštajn, bivši predsednik Luksemburških amaterskih astronoma, objasnio je da se takav meteor kreće brzinom od 60.000 do 70.000 km/h, zbog čega intenzivno trenje u atmosferi može izazvati eksploziju i proizvesti glasne praske koje su opisali svjedoci u Njemačkoj. Fragmenti koji padnu na tlo poznati su kao meteoriti.

Stručnjaci iz Evropska svemirska agencija (ESA) takođe navode da se najvjerovatnije radi o meteoru i trenutno analiziraju snimke i prikupljene podatke. Više detalja trebalo bi da bude poznato tokom ponedeljka.