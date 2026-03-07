logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pitala sam je, rekla mi je da je pustim": Jovana Pajić iskreno o Marijinom pehu sa prvog koncerta

"Pitala sam je, rekla mi je da je pustim": Jovana Pajić iskreno o Marijinom pehu sa prvog koncerta

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Jovana Pajić, najbolja prijateljica Marije Perifović došla je da je podrži na 2. po redu koncertu u Sava Centru

Jovana Pajić iskreno o Marijinom pehu sa prvog koncerta Izvor: MONDO / Đorđe Milošević

Jovana Pajić je, može se reći, najbliža osoba sa estrade Mariji Šerifović, koja nastavlja da niže koncerte u Sava Centru.

Prijateljice i koleginice dosta vremena provode zajedno, a često i putuju, a evo šta je Jovana na početku rekla za MONDO pred sam početak koncerta o njihovom odnosu:

Pogledajte

00:26
Jovana Pajic dosla da podrzi Mariju Serifovic
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Potom je prokomentarisala peh koji je Marija doživjela na jučerašnjem koncertu:

Pogledajte

02:30
"Pitala sam je, rekla mi je da je pustim": Jovana Pajic iskreno o Marijinom pehu sa prvog koncerta
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

U publici se, kao i prethodne noći našla Marijina majka Verica Šerifović, a dirljiv trenutak sa 1. koncerta između njih dvije svi su komentarisali.

@mondo.zabava

Verica Šerifović stigla na još jedan Marijin koncert: Prvi red rezervisan za majku ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

Pogledajte kako je izgledao jučerašnji spektakl sa svetskom scenografijom:



Tagovi

jovana pajić Marija Šerifović koncerti sava centar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ