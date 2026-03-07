"Pitala sam je, rekla mi je da je pustim": Jovana Pajić iskreno o Marijinom pehu sa prvog koncerta

Jovana Pajić, najbolja prijateljica Marije Perifović došla je da je podrži na 2. po redu koncertu u Sava Centru

Izvor: MONDO / Đorđe Milošević

Jovana Pajić je, može se reći, najbliža osoba sa estrade Mariji Šerifović, koja nastavlja da niže koncerte u Sava Centru.

Prijateljice i koleginice dosta vremena provode zajedno, a često i putuju, a evo šta je Jovana na početku rekla za MONDO pred sam početak koncerta o njihovom odnosu:

Pogledajte 00:26 Jovana Pajic dosla da podrzi Mariju Serifovic Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Potom je prokomentarisala peh koji je Marija doživjela na jučerašnjem koncertu:

Pogledajte 02:30 "Pitala sam je, rekla mi je da je pustim": Jovana Pajic iskreno o Marijinom pehu sa prvog koncerta Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

U publici se, kao i prethodne noći našla Marijina majka Verica Šerifović, a dirljiv trenutak sa 1. koncerta između njih dvije svi su komentarisali.

@mondo.zabava Verica Šerifović stigla na još jedan Marijin koncert: Prvi red rezervisan za majku ️: Mondo #mondo #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

Pogledajte kako je izgledao jučerašnji spektakl sa svetskom scenografijom:

