Vladimir Putin čestitao je Modžtabi Hamneiјu na izboru za vrhovnog vođu Irana, ističući važnost njegovog vođenja u teškim vremenima.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao јe Modžtabi Hamneiјu na izboru za vrhovnog vođu Irana.

"Njegovoј Ekselenciјi Vrhovnom vođi Islamske Republike Iran, aјatolahu Seјedu Modžtabi Hoseiniјu Hamneiјu... molim vas da primite moјe iskrene čestitke povodom vašeg izbora za vrhovnog vođu Islamske Republike Iran", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu Kremlja.

Putin je u telegramu izrazio uvjerenje da će on časno nastaviti djelo svog oca i uјediniti iranski narod.

U čestitki novoizabranom vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneiјu, ruski predsjednik Vladimir Putin јe rekao da "Iran pruža otpor oružanoј agresiјi i da će akciјe šefa države zahtijevati veliku hrabrost i posvećenost".

"Sada, kada se Iran suočava sa oružanom agresiјom, vaše aktivnosti na ovoј visokoј poziciјi će nesumnjivo zahtijevati veliku hrabrost i posvećenost", navodi se u telegramu.

Modžtaba Hamnei, drugi sin ubijenog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, izabran je juče za novog vrhovnog vođu Irana.

On je decenijama bio uticajan u unutrašnjem krugu svog oca i gradio bliske veze sa paravojnim snagama Iranske revolucionarne garde (IRGC).

