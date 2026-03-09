Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović sa saradnicima obišao je danas gradsku pijacu u okviru Tržnog centra TC Bazar, gdje su u prethodnom periodu završeni radovi na adaptaciji prostora kojim upravlja gradsko preduzeće “Tržnice i pijace”, saopšteno je iz Glavnog grada.

Izvor: Facebook/Glavni grad Podgorica

Dodaju da je u proteklim mjesecima ovo privredno društvo uložilo značajne napore kako bi unaprijedili uslove rada i boravka na pijaci, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je oko 320.000 eura. Prostor je u potpunosti unaprijeđen, zamijenjena je kompletna LED rasvjeta, ugrađen je sistem klimatizacije, a izvršene su i vizuelne izmjene koje su doprinijele funkcionalnijem i prijatnijem ambijentu za prodavce i kupce.

Tokom obilaska, Mujović je istakao da promjene najbolje potvrđuju sami korisnici prostora.

,,Jedan od prodavaca rekao je da je ovo bila prva zima koju su dočekali radeći bez kapa na glavi. To je snažna poruka i dokaz da je prostor konačno saniran i uređen u skladu sa standardima koje građani Podgorice zaslužuju", kazao je Mujović.

On je naglasio da je modernizacija pijace u TC Bazar samo jedna od aktivnosti koje sprovodi gradsko preduzeće Tržnice i pijace, te najavio nova ulaganja.

,,Sa zadovoljstvom mogu da najavim da će tokom naredne nedjelje biti raspisan konkurs za izradu sistema klimatizacije u Tržnom centru “Gintaš”. Riječ je o veoma vrijednom projektu, procijenjenom na više od 1,5 miliona eura, što je jedno od obećanja koje je gradska administracija dala građanima Podgorice i na dobrom smo putu da ga realizujemo", rekao je Mujović, dodajući da je u TC Gintaš planirano i postavljanje solarnih panela, čime će se dodatno unaprijediti energetska efikasnost objekta.

Direktor Tržnice i pijace Podgorica Ivan Bojović naglasio je da su tokom adaptacije u TC Bazar implementirani i savremeni standardi kada je riječ o higijeni i uslovima prodaje hrane, što je posebno važno za prostore u kojima se prometuje prehrambenim proizvodima.

,,Gradsko preduzeće Tržnice i pijace će i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjima u modernizaciju pijaca i unapređenje uslova rada za zakupce, a samim tim i kvaliteta usluge za građane Podgorice", najavljeno je.