"Sa Karleušom nemam problem, ima ona sa mnom": Marija iskreno o Jeleni i iznenađenju koje je ostavilo bez riječi

Marija Šerifović pred treći solistički koncert u Sava Centru progovorila o odnosu sa Karleušom, sa kojom je nekad bila veoma bliska

Izvor: MONDO

U istom roze stajlingu, pred 3. koncert u Sava Centru, Marija Šerifović je stala pred okupljene medije i otvorila dušu o sinu, majci Verici, ali i o sukobu sa Karleušom, te otkrila ko joj je došao sa Balija kao iznenađenje.

Evo kako je Marija prokomentarisala to što je na pomenu Saši Popoviću izbjegavala susret sa Jelenom:

@mondo.zabava "Sa Karleušom nemam problem, ima ona sa mnom": Marija Šerifović iskreno o Jeleni i iznenađenju na koncertu koje je ostavilo bez teksta ️: Mondo #mondo #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

Pogledajte kako je Marija izgledala sve tri noći u SC:

Scenografiju mnogi upoređuju sa svetskom: