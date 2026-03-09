Ceca prvi put o drami sina Snežane Đurišić: "Sve je to život, bogu hvala sve se dobro završilo" (Video)

Sin Snežane Đurišić doživio je pravu dramu, a javno je govorio o jezivim detaljima mučenja i zlostavljanja koje je doživio.

Ceca Ražnatović stigla je na snimanje Zvezda Granda u pratnji svog ličnog obezbjeđenja.

Ovom prilikom odlučila se za sivu odjevnu kombinaciju, a reporter MONDA je sve zabilježio:

Cecu prati obezbedjenje u stopu: Raznatovicka stigla na snimanje ZG

Upitali smo Cecu da prokomentariše mnoge aktuelne teme, a dotakli smo se i situacije sa sinom Snežane Đurišić, koja je šokirala domaću javnost.

Evo šta nam je rekla o tome:

Podsjetimo, u svojoj potresnoj ispovijesti, Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić je govorio kroz kakav pakao je prošao nedavno. Ispričao je da su otmičari od njega tražili da se skine go, a onda su ga i se*sualno zlostavljali.

"Au, ne mogu da vjerujem da pričam ovo. Skinuli su me golog. U jednom trenutku je izvadio di**o i kaže: 'Sad ćeš ti da se samozadovoljavaš, a ja ću da gledam', počeo je Marko.

"Uhvati vas neko za glavu i tjera vas da ližete sopstvenu krv, to je strašno. Mislim da su htjeli da me ubiju", govori Marko u suzama za Blic.