logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ceca prvi put o drami sina Snežane Đurišić: "Sve je to život, bogu hvala sve se dobro završilo" (Video)

Ceca prvi put o drami sina Snežane Đurišić: "Sve je to život, bogu hvala sve se dobro završilo" (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Sin Snežane Đurišić doživio je pravu dramu, a javno je govorio o jezivim detaljima mučenja i zlostavljanja koje je doživio.

Ceca prvi put o drami sina Snežane Đurišić: "Sve je to život, bogu hvala sve se dobro završilo" (Video) Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ceca Ražnatović stigla je na snimanje Zvezda Granda u pratnji svog ličnog obezbjeđenja.

Ovom prilikom odlučila se za sivu odjevnu kombinaciju, a reporter MONDA je sve zabilježio:

Pogledajte

00:25
Cecu prati obezbedjenje u stopu: Raznatovicka stigla na snimanje ZG
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Upitali smo Cecu da prokomentariše mnoge aktuelne teme, a dotakli smo se i situacije sa sinom Snežane Đurišić, koja je šokirala domaću javnost.

Evo šta nam je rekla o tome:

@mondo.zabavaCeca prvi put o drami Snežane Đurišić i njenog sina Marka#mondozabava#mondo#mondoportal#zvezdegranda#ceca♬ original sound - Mondo Zabava

Podsjetimo, u svojoj potresnoj ispovijesti, Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić je govorio kroz kakav pakao je prošao nedavno. Ispričao je da su otmičari od njega tražili da se skine go, a onda su ga i se*sualno zlostavljali.

"Au, ne mogu da vjerujem da pričam ovo. Skinuli su me golog. U jednom trenutku je izvadio di**o i kaže: 'Sad ćeš ti da se samozadovoljavaš, a ja ću da gledam', počeo je Marko.

"Uhvati vas neko za glavu i tjera vas da ližete sopstvenu krv, to je strašno. Mislim da su htjeli da me ubiju", govori Marko u suzama za Blic.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ