U Americi je pokrenuta kampanja kojom se poziva da najmlađi sin američkog predsjednika Donalda Trampa, 19-godišnji Baron Tramp, bude mobilisan i poslat u rat sa Iranom.

Kako prenose strani mediji, povod za ovu akciju su nedavni vazdušni napadi koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael izvele na Iran u okviru operacije "Epic Fury". U tim napadima poginulo je šest američkih vojnika.

Viralni sajt i hešteg koji je preplavio mreže

Sajt koji je pokrenut je DraftBarronTrump.com, koji kroz ironiju poziva američkog predsjednika Donalda Trampa da svog sina pošalje na front.

Na društvenim mrežama ubrzo je počeo da se širi i hešteg #SendBarron, koji je postao viralan, a hiljade korisnika počele su da komentarišu ideju da Trampov sin bude mobilisan zajedno sa vojnicima koje je američka administracija poslala u sukob.

Na sajtu se navodi da je Baron, zbog „hrabrosti i snažnih gena“, idealan kandidat da brani zemlju kojom njegov otac upravlja.

"Amerika je jaka jer su njeni lideri jaki. Predsjednik Tramp to dokazuje svakog dana. Naravno da je njegov sin Baron više nego spreman da brani državu“, stoji u jednoj od poruka na sajtu.

Na kraju se dodaje i ironična poruka: "Služba je čast. Snaga je nasledna. Bog blagoslovio Barona.“

Satirične izjave i kritika Trampa

Na sajtu se nalaze i izmišljene, apsurdne izjave koje navodno potpisuju članovi porodice Tramp.

U jednoj od njih, koja se pripisuje Donaldu Trampu Mlađem, stoji:

"Ovaj trenutak se zapravo tiče Barona. Oduvijek se ticao njega. On predstavlja snagu, hrabrost i služenje. Ja ću tu žrtvu odati na svoj način, uglavnom tako što ću o tome govoriti sa bezbjedne distance.“

Druga, satirična poruka potpisana imenom Erika Trampa glasi:

"Ljudi često kažu da sam glup, što je potpuno nepravedno, jer razumijem mnogo toga o palačinkama. Palačinke su kompleksne. Tu su tijesto, toplota, tajming. Ako požurite, sve pokvarite.“

Kritike na račun reakcije Donalda Trampa

Pokretanje sajta uslijedilo je nakon kritika upućenih Donaldu Trampu zbog navodne ravnodušnosti prema pogibiji američkih vojnika.

Komentatori su primijetili da je tokom nedavne ceremonije dodele Medalje časti predsjednik više govorio o planovima za novu plesnu salu u Bijeloj kući nego o žrtvama u sukobu.

Pokretanje sajta DraftBarronTrump.com dodatno je podstaklo širenje heštega #SendBarron, uz koji brojni korisnici društvenih mreža ironično poručuju da bi Trampov sin trebalo da ide u rat zajedno sa vojnicima koje je američka administracija poslala u sukob.

