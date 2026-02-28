logo
Jelena Karleuša iskulirala Mariju Šerifović na pomenu Saši Popoviću: Stigla na groblje i odmah se uputila ka ovoj osobi

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Jelena Karleuša nije željela da razgovara sa Marijom Šerifović.

Pjevačica Jelena Karleuša došla je na godišnjicu smrti Saše Popovića na Novom bežanijskom groblju gdje će se održati pomen. Ona je obučena u plavu trenerku odmah krenula ka grobu poznatog estradnog maga.

Tu se našla i njena nekadašanja koleginica iz "Zvezda Granda" Marija Šerifović, ali je Jelena samo prošla pored nje i uputila se ka Suzani Jovanović sa kojom je kratko porazgovorala.

Ona je pomazila spomenik direktora "Granda" i nemo stajal pored njega. Inače, Jelena je istakla da redovno posećuje njegov grob, pošto je i njena majka Divna sahranjena u blizini.

Podsjetimo, večeras je premijera prvog dijela dokumentarca o životu i radu Saše Popovića, "Sale".

Prvi dio emituje se 28. februara, drugi 1. marta u isto vrijeme, tačnije u 20h, a nakon premijere, obje epizode biće dostupne i na Jutjubu.

Jelena Karleuša saša popović Marija Šerifović

