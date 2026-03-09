Najmanje 14 osoba poginulo je kod Antalije kada se gumeni čamac sa migranatima sudario sa plovilom turske obalne straže, dok je pokušavao da pobjegne uprkos upozorenjima.

Izvor: Dimitris Aspiotis / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najmanje 14 osoba poginulo je danas kada se gumeni čamac koji je prevozio migrante sudario s plovilom turske obalne straže kod južne pokrajine Antalije, saopštila je obalna straža. Do nesreće je došlo nakon što je čamac s migrantima pokušao da pobjegne uprkos upozorenjima da se zaustavi, piše Reuters.

Pokušaj bjekstva završio tragedijom

Prema saopštenju, obalna straža je rano u ponedeljak kod obale okruga Finike u Antaliji uočila brzi čamac. Plovilo je ignorisalo ponovljena upozorenja da se zaustavi i pokušalo da pobjegne, što je dovelo do sudara s plovilom obalne straže. U akciji spasavanja izvučeno je šest migranata i jedan turski državljanin. Pronađeno je 14 mrtvih osoba, dok je preostalih 15 sa čamca nastavilo plovidbu do kopna, gdje su uhapšeni.