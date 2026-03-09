Najmanje 14 osoba poginulo je kod Antalije kada se gumeni čamac sa migranatima sudario sa plovilom turske obalne straže, dok je pokušavao da pobjegne uprkos upozorenjima.
Najmanje 14 osoba poginulo je danas kada se gumeni čamac koji je prevozio migrante sudario s plovilom turske obalne straže kod južne pokrajine Antalije, saopštila je obalna straža. Do nesreće je došlo nakon što je čamac s migrantima pokušao da pobjegne uprkos upozorenjima da se zaustavi, piše Reuters.
Pokušaj bjekstva završio tragedijom
Prema saopštenju, obalna straža je rano u ponedeljak kod obale okruga Finike u Antaliji uočila brzi čamac. Plovilo je ignorisalo ponovljena upozorenja da se zaustavi i pokušalo da pobjegne, što je dovelo do sudara s plovilom obalne straže. U akciji spasavanja izvučeno je šest migranata i jedan turski državljanin. Pronađeno je 14 mrtvih osoba, dok je preostalih 15 sa čamca nastavilo plovidbu do kopna, gdje su uhapšeni.