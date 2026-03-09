Suđenje Belivuku i Miljkoviću nastavljeno prikazivanjem Skaj prepiski koje otkrivaju prjetnje i planove za likvidaciju Zdravka Radojevića.

Izvor: Kurir/Dado Đilas/TV Pnik/Printscreen/Kurir/Zorana Jevitić

Suđenje pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu izbodjenjem dokaza sa Skaj aplikacije koji se odnose na ubistvo Zdravka Radojevića iz Krnjače, navijača Zvezde i kuma optuženog Miloša Budimira.

Prema optužnici i dokazima koji su izvedeni danas u sudnici, sve je počelo 30. oktobra 2020. godine kada je u naselju Krnjača prežvrljan mural posvećen bratu ubijenog Radojevića.

Svjedok saradnik Srđan Lalić ranije je pred sudom ispričao da je "Miljković angažovao djecu da prežvrljaju grafit posvećen njegovom pokojnom bratu i da se tada Zdravković sam razotkrio, jer je odmah pisao prijatelju da sumnja na Belivukov klan".

U sudnici je danas prikazana forografija preškrabanog murala na kom je napisano "Zdravko pi**o, je**m ti sve" i riječima "IPP".

U porukama koje je, osoba koja se dopisivala sa Radojevićem proslijeđivala pripadnicima klana, Radojević je navodno prijetio da će ih pobiti.

"Išarali mi mural od brata opet. Brate, pobiću ih javno sve - na šta mu osoba pod nadimkom Barakuda odgovara: 'Au, grob im se iskopao, to niko nije do te braće glibave. Znaju koliko te to neriva a biće i špija neko, rekao sam ti nikome ništa ne pričaj".

Inače, prema tvrdnjama svjedoka saradnika, pripadnici Belivukovog i Miljkovićevog klana, saznali su navodno da je blizak sa škaljarcima.

Radojević potom nepoznatog sagovornika pita da li može da mu pomogne da "pobije go**a", ne sluteći da čovjek od kog traži da mu pomogne u likvidaciji o svemu obavještava kriminalni klan.

"Oni mene mrze pa me mrze, ne mogu očima da me gledaju. To je ona svinja debela uradila. Ubiću svinju, javno, bez kape. Javno ću pseta pobiti, po cijenu svega, brate moj. Djeci ću im vaditi oči za ovo brate moj. Hoću da se sklonim i da tamanim pacove, brate moj. Neka majkama svojim na grobovima ku****e crtaju", pisao je navodno Radojević uoči nestanka i ubistva u kući u Ritopeku i sagovorniku poručuje da ih je sad "zvao da im poruči da će im za ovo oči izvaditi".

U porukama koje su potom izvedene, vidi se da pripadnici klana u narednim danima obilaze mjesto oko kuće Radojevića i razmjenjuju njegove fotografije. Marko Miljković im, prema optužnici šalje i slike njegovih automobila, da bi ih locirali i pronašli.

"Ajde, kada hoćete, Kaniđu imamo na dugme, kad se dogovorimo", šalje navodno poruku Miljković pošto su mu locirali automobil.

U sudnici su potom prikazane i fotografije Zdravka Radojevića kako sjedi vezan u dnevnoj sobi kuće u Ritopeku, a potom i kako veza leži na zelenim najlonima, vezanih ruku i nogu i trakom preko usta u tajnoj prostoriji.

"Ubili smo dečka koji je pucao na Kantonu, mrtav je već par dana", navodno piše nepoznatoj osobi okrivljeni Miloš Budimir 24. novembra 2020. godine.

Podsjetimo, pošto su oteli Radojevića navodno su ga naterali da ostavi svoje otiske na pištolju iz kog su potom pucali na kuću Marka Budimira, kako bi to namjestili njemu. Belivuk je potom, prema optužnici poslao na grupu na Skaju sliku, na kojoj je Radojević još uvijek živ, dok puni okvir pištolja.

U decembru ponovo komentarišu ubistvo Radojevića.

Miloš Budimir: Da znam gdje je sada tačno, opet bih ga ubio. Ja sam ga samo raskomadao.

Marko Budimir: Ja mu ni šamar nisam lupio.

Miloš Budimir: Ja sam ga malo nabadao, morao sam da ga ponizim da shvati da je ispod nas, pošto je u jednom trenutku počeo da se kur**. Baš je bio bolestan u glavu a i ovi ostali organi nisu bili baš nešto.

Inače, kako je danas rečeno u sudnici, Miljković je 24. decembra nepoznatoj osobi poslao četiri fotografije Zdravka Radojevića iz takozvani klanice uz poruke:

"Da ti pošaljem slike klanice da imamo kod tebe, da nam se ne obrišu jer ih samo ja imam. To je to što nam treba brate da ne ostanemo bez njih. I mi smo telefon spremili, sjutra ću da počnem da prebacujem slike i da ga zaštekamo. Sve su krvnici bili, ne neki civili".

Prema optužnici, posle otmice i ubistva Radojevića, pripadnici klana su uzeli nekoliko skupocjenih vozila koja su njemu pripadala i preprodali ih.

Inače, pred početak današnjeg suđenja, za riječ se prvi javio Marko Miljković, pošto je sudija saopštila da su njegovi zahtevi za izuzeće glavnog tužioca Javnog tužilaštav za organizovani kriminal, kao i dvojice postupajućih tužilaca odbijeni. On je najavio da će sada, svakodnevno, osim tužiocima iz predmeta, Nenadiću i sudskom vijeću, svakodnevno pisma da šalje i Vrhovnoj tužitelji Zagorki Dolovac.

"To možete da promienite samo ukoliko prihvatite naše predloge da se kao dokaz izvede snimak iz Ritopeka od 22. aprila 2021. godine sa uviđaja, kao i da se dostavi kojim službenim licima pripadaju DNK pronađeni u tajnoj prostoriji. Ukoliko je sve bilo po zakonu, nema razloga da ne izvedemo te dokaze", bio je uporan Miljković.

(Kurir/MONDO)