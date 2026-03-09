Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će biti skuplje - eurodizel će poskupiti za 16 centi i koštaće 1,50 eura po litru, a eurosuper 98 i eurosuper 95 poskupiće po sedam centi, pa će koštati 1,50 odnosno 1,47 eura po litru goriva.

Izvor: MONDO

Pumpe više naftnih kompanija u Podgorici, kao i poslovnice u Nikšiću, Danilovgradu, Bijelom Polju, Rožajama, Beranama, Baru danas su ostale bez eurodizela.

Prema informacijama "Vijesti", najmanje 16 pumpi širom države je ostalo bez eurodizela.

Kilometarske kolone su zabilježene na jednoj benzinskoj pumpi u centru Bara - red se tokom velikog dijela dana protezao sve do izlaza iz naselja Šušanj, kod mosta rijeke Željeznice.

Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će biti skuplje - eurodizel će poskupiti za 16 centi i koštaće 1,50 eura po litru, a eurosuper 98 i eurosuper 95 poskupiće po sedam centi, pa će koštati 1,50 odnosno 1,47 eura po litru goriva.

Već u nedjelju su počele da se stvaraju gužve na pumpama zbog najave Udruženja natnih kompanija da postoji ozbiljan rizik od prekida snabdijevanja gorivom.