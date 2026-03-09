logo
Vuk Mob raskinuo vjeridbu nakon dva mjeseca: Reper se oglasio i otkrio u kakvom je odnosu sa bivšom

Autor Ana Živančević
0

Poznati muzičar je istakao da je u dobrim odnosima sa svojom bivšom vjerenicom Aleksandrom.

Vuk Mob raskinuo veridbu nakon dva meseca Izvor: Instagram printscreen/iamvukmob

Reper Vukadin Gojković (36), u javnosti poznat kao Vuk Mob, vjerio je prije dva mjeseca devojku Aleksandru, a sada je priznao da je njihovoj ljubavi došao kraj. Reper ističe da su ostali u korektnim odnosima.

Iako su obrisali slike samo nekoliko dana nakon vjeridbe, Vuk Mob tvrdi da su ostali u korektnim odnosima.

Pogledajte fotografije Vuka Moba:

"Neistina je da smo raskinuli dva dana nakon vjeridbe. Prošlo je malo više od toga. U korektnim smo odnosima, a sa mnom se nikad ne zna. Možda se pomirimo, možda ne. Za sada mogu samo da kažem da nismo zajedno i da smo se razišli bez da među nama postoji mržnja ili bilo šta ružno."

Ovako govorio nakon vjeridbe

"Kupio sam joj prsten, nije nasleđe. Desio se prosto momenat i osjetio sam da je to to. Želim sa njom da provedem život i da budemo zajedno i u dobru i zlu", rekao je Vuk Mob.

Inače, vijesti o vjeridbi Aleksandra je podijelila na mrežama.

"Rekla sam 'da' čovjeku koji zna da ljubomora dolazi iz ljubavi, i da telefon uvijek stoji okrenut ekranom nagore", napisala je ona uz emotikone koji se smiju, a čestitke su brzo počele da se nižu.

Izvor: Kurir/ MONDO

Tagovi

vuk mob vjeridba raskid

