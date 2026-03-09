Britanski ratni avioni oborili iranske dronove iznad Jordana i Bahreina.
Britanski ratni avioni hitno su intervenisali iznad Jordana i Bahreina zbog iranskih dronova, prenosi "Skaj Njuz". Ministarstvo Velike Britanije se oglasilo saopštenjem, a pokazali su i snimak intervencije britanskih vojnih pilota.
Kompletna intervencija je sprovedena uz pomoć i podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Nije poznato da li ima povrijeđenih ili stradalih.
An update on UK operations in the Middle East, 09 March 2026.pic.twitter.com/dXbvxEn1iT— Ministry of Defence (@DefenceHQ)March 9, 2026