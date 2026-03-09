Britanski ratni avioni oborili iranske dronove iznad Jordana i Bahreina.

Izvor: Paul Marriott / Alamy / Profimedia / Shutterstock/Anelo

Britanski ratni avioni hitno su intervenisali iznad Jordana i Bahreina zbog iranskih dronova, prenosi "Skaj Njuz". Ministarstvo Velike Britanije se oglasilo saopštenjem, a pokazali su i snimak intervencije britanskih vojnih pilota.

Kompletna intervencija je sprovedena uz pomoć i podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Nije poznato da li ima povrijeđenih ili stradalih.