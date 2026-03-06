Spektakl kakav se retko viđa, Marija Šerifović je započela prvi koncert u Beogradu.
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović
Marija Šerifović je započela prvi koncert u Beogradu, na kojem su se okupile mnogobrojne poznate ličnost.
Pored Suzane Jovanović, Suzane Perić, Ilde i Gordane Šaulić sa unukom, iz prvih redova Mariju je bodrila i majka Verica.
Vidi opis
Šerifovićka prekinula koncert i oduševila jednim potezom: "Večeras pjevam šta ja hoću" (Foto, Video)
Skloni opis
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
1 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
2 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
3 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
4 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
5 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
6 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
7 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
8 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
9 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
10 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
11 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
12 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
13 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
14 / 15
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 15
15 / 15
Pogledajte i emotivni susret Verice Šerifović sa porodicom Šaulić:
Marija zagrijeva publiku uz hit pjesme "Queen" u roze šortsu
Zvijezda večeri, Marija Šerifović pojavila se u pravom proljećnom, možda nekome neočekivanom stajlingu - roze košulji i šortsu, ali svakako u svom fazonu, te zapjevala dobro poznat hit:
Pogledajte još kadrova:
Vidi opis
Šerifovićka prekinula koncert i oduševila jednim potezom: "Večeras pjevam šta ja hoću" (Foto, Video)
Skloni opis
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
1 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
2 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
3 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
4 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
5 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
6 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
7 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
8 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
9 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
10 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
11 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
12 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
13 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
14 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
15 / 16
Izvor: Mondo/Stefan StojanovićBr. slika: 16
16 / 16