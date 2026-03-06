Šerifovićka prekinula koncert i oduševila jednim potezom: "Večeras pjevam šta ja hoću" (Foto, Video)

Spektakl kakav se retko viđa, Marija Šerifović je započela prvi koncert u Beogradu.

Marija Šerifović je započela prvi koncert u Beogradu, na kojem su se okupile mnogobrojne poznate ličnost.

Pored Suzane Jovanović, Suzane Perić, Ilde i Gordane Šaulić sa unukom, iz prvih redova Mariju je bodrila i majka Verica.

Pogledajte i emotivni susret Verice Šerifović sa porodicom Šaulić:

Marija zagrijeva publiku uz hit pjesme "Queen" u roze šortsu

Zvijezda večeri, Marija Šerifović pojavila se u pravom proljećnom, možda nekome neočekivanom stajlingu - roze košulji i šortsu, ali svakako u svom fazonu, te zapjevala dobro poznat hit:

Pogledajte još kadrova:

