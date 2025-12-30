"Nijedan muškarac to ne bi izdržao, bila bih sa njom": Karleuša bez zadrške o vezi sa Anom Brnabić

Jelena je bez ustezanja i otvoreno rekla svoje mišljenje o Ani.

Izvor: Kurir/NemanjaNikolić/Youtube/Boki13official/Printscreen

Jelena Karleuša je tokom prošle noći gostovala u podkastu Bokija 13, gde je bez zadrške komentarisala brojne ličnosti sa domaće javne scene, a dotakla se i političke.

Među imenima koja su se posebno izdvojila našla se i Ana Brnabić. Kako je istakla, Ana Brnabić joj je izuzetno simpatična i priznala je da joj se na njoj dopada apsolutno sve.

"Ona je top lik, modno je super! Ona je fenomenalan političar i... Ma, super je!", počela je Jelena.

"Ona je žena koja je predsjednica naše Skupštine i koja se lavovski bori. To što je ona doživjela nijedan muškarac ne bi izdržao. Top mi je Ana", nastavila je, a onda je za kraj "poentirala".

"Kad bih bila lezbijan, bila bih s Anom!", otvoreno je rekla Jelena Karleuša, a Boki je nakratko ostao u čudu i nije znao kako da odreaguje.