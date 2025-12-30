Jelena je bez ustezanja i otvoreno rekla svoje mišljenje o Ani.
Jelena Karleuša je tokom prošle noći gostovala u podkastu Bokija 13, gde je bez zadrške komentarisala brojne ličnosti sa domaće javne scene, a dotakla se i političke.
Među imenima koja su se posebno izdvojila našla se i Ana Brnabić. Kako je istakla, Ana Brnabić joj je izuzetno simpatična i priznala je da joj se na njoj dopada apsolutno sve.
"Nijedan muškarac to ne bi izdržao, bila bih sa njom": Karleuša bez zadrške o vezi sa Anom Brnabić
"Ona je top lik, modno je super! Ona je fenomenalan političar i... Ma, super je!", počela je Jelena.
"Ona je žena koja je predsjednica naše Skupštine i koja se lavovski bori. To što je ona doživjela nijedan muškarac ne bi izdržao. Top mi je Ana", nastavila je, a onda je za kraj "poentirala".
"Kad bih bila lezbijan, bila bih s Anom!", otvoreno je rekla Jelena Karleuša, a Boki je nakratko ostao u čudu i nije znao kako da odreaguje.