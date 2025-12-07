logo
"Dara Bubamara je dužnik, svjedok sam bio": Boki 13 iznio šokantne tajne u javnost, spomenuo i Marinu Tucaković

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Poznati šoumen Boki 13 je upoznat sa dešavanjima na domaćoj estradi, te je sada otkrio šok detalje o pjevačicama

"Dara Bubamara je dužnik, svjedok sam bio": Boki 13 iznio šokantne tajne u javnost, spomenuo i Marin

Makedonski šoumen Boki 13, bio je veliki prijatelj Marine Tucaković, koja je stvorila pregršt hitova na domaćoj estradi i mnoge vinula u zvezdane prašine. 

Boki je otkrio da je Marina imala problem sa pjevačima i pjevačicama koji su joj dugovali novac:

"To je velika spekulacija, da ja pričam o tim stvarima ko je kome koliko dugovao, samo znam da je ona imala problem sa naplatom, i to pjevači i pjevačice koji su baš bili popularni i koji su radili, ali nisu htjeli da daju pare. Da plate na vrijeme".

"To je bilo i javno eksploatisano da je Dara bila jedna od tih dužnika, svjedok sam bio", otkrio je.

Poslušajte šta je sve rekao:

@mondo.zabava“Dara Bubamara je dužnik, svedok sam bio”: Boki 13 izneo šokantne tajne u javnost, spomenuo i Marinu Tucaković  Mondo#mondo#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

Tagovi

Boki 13 marina tucaković Dara Bubamara

