Ognjen Amidžić prvi put o tajnoj svadbi sa Minom: Evo kad ju je upoznao, jednom rečenicom žestoko potkačio Danijelu

Ognjen Amidžić prvi put je otkrio nepoznate detalje o privatnom životu.

Ognjen Amidžić je nedavno gostovao u jednom podkastu, gde je prvi put govorio o svojoj karijeri, saradnicima, ali i o ljubavima.

Mnoge je upravo segment o privatnom životu posebno zaintrigirao. Amidžić je sada priznao da je sa suprugom zapravo u braku već tri godine, odnosno, od 2023. kada su napravili tajno venčanje.

"Napravili smo svadbu tu u Beogradu. Nismo hteli da pravimo neku pompu ogromnu, bilo je predobro. Bilo je fenomenalno, samo kumovi i mi, toliko smo se smejali", otkriva voditelj i dodaje da Mina nosi njegovo prezime.

Na pitanje kako ju je zaprosio, Amidžić je otkrio da je od početka sve išlo ka tome.

"Mi smo se od starta poklopili, i nismo se razdvajali od kako smo se sreli. Jednostavno smo sve više i više vremena provodili zajedno. Ne znam ni kako smo došli do toga (veridbe prim. aut.), ali sigurno je da sam ja predložio. Bilo je više kroz dogovor i priču jer je u međuvremenu zatrudnela".

Ognjen je otkrio i kako su se upoznali.

"Preko zajedničkih prijatelja koji su nam posle i bili kumovi. Zvali su me, da imaju tu prijateljicu koja je fenomenalna, da su je zvali za drugi posao, ali kao - bolje uzmi ti... i tako smo se i upoznali. Ja sam baš bio prijatno iznenađen, malo je reći, u moru svega sa čim se mi srećemo... mnogo je manje kvalitetnih ljudi".

"Na stranu što je izgledala fantastično, nego je i njena priča bila neverovatna. Baš je ostavila utisak", priča, i dodaje: "Nisam hteo da ispustim priču".

Ognjen Amidžić je potom otkrio i da je vrlo brzo shvatio da to između njega i Mine neće biti samo poslovna saradnja.

"Ja sam video da, kako sve više vremena provodimo zajedno, sve više se poklapamo što se tiče drugih stvari. Kada ti svesno biraš da provodiš sa nekim sve više vremena, to je dokaz da ti ta osoba prija."

"Ja sam joj rekao, kada je sve to došlo šta i kako ali - ti sa nekim drugim nema šanse da budeš!".

Amidžić je priznao da je on taj koji je napravio prvi korak.

"Ja ne bih nikad to uradio da nije bilo obostrano. Ja ne pamtim da je ikad iko ostavio takav utisak", otkrio je voditelj, a mnogi su ovu rečenicu shvatili i kao žestok udarac na bivšu ženu Danijelu, ali i na prvu suprugu.

Interesantno je i da je Amidžićev otac je bio razredni starešina Mininoj mami, odnosno, ona mu je bila prva generacija, a razlika između njih samo šest godina.

Ognjen Amidžić o Mini, kolegama Izvor: YouTube

