"Dala mi je nebulozno objašnjenje": Boki 13 isprozivao Jovanu Jeremić, jednu stvar joj žestoko zamjerio

Autor Dragana Tomašević
0

Boki 13 najavio snimanje igrane serije "Lepa", ali i potkačio srpsku voditeljku

v Izvor: YT/Boki13

Makedonski voditelj, Bojan Jovanovski Boki 13 večeras se sa pjevačicom Lepom Lukić pojavio na koncertu Miroslava Ilića. Njih dvoje su sjedjeli u prvom redu, a onda su razvezali jezik za pripadnike sedme sile.

"Nisam uzbuđena, uzbuđen je Miroslav, vidjeću da li ću uživati večeras, nadam se da neće biti problema. Boki 13 mi je jedino društvo, mi smo najveći tandem", rekla je Lepa, dok je Boki 13, između ostalog, rekao i da ga voditeljka Jovana Jeremić nije ispoštovala za snimanje njegovog podkasta.

"Beograd mi prija kao drugi rodni grad, volim ovdje ljude, svoj posao i sve vas. U narednom periodu imaćemo konferenciju za štampu gde ćemo najaviti igranu seriju "Lepa". Ništa unaprijed nećemo otkrivati", rekao je Boki 13, a potom otkrio koja voditeljka ga nije ispoštovala.

"Ne poštujem to što se Jovana Jeremić nije pojavila kod mene u podkastu, to je neprofesionalno. Dala mi je nebulozno objašnjenje", rekao je on.

(Alo, MONDO)

Boki 13 Jovana Jeremić

