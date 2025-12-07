logo
"Ništa nisam slagao, neće da se zamjera Ceci": Boki 13 izneo detalje privatnog razgovora sa Futom

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Boki 13 je izričit da je sve što je rekao o Marini i Ceci istina, ali je pojasnio detalje.

"Ništa nisam slagao, neće da se zamjera Ceci": Boki 13 izneo detalje privatnog razgovora sa Futom Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Kako je Boki 13 nedavno otkrio u šokantnom razgovoru s Mirom Škorić, Jelena Karleuša bila je jedna od rijetkih koja je finansijski pomogla Marini dok se liječila od raka.

U emisiji je takođe navedeno da je Ceca obezbijedila bolnički krevet Marini, ali da je navodno nakon njene smrti tražila da se isti vrati nazad. Ove tvrdnje Futa je demantovao za MONDO.

Sada smo imali priliku da razgovaramo s Bokijem, koji je stigao u Beograd, a on je bio jasan u svojoj izjavi:

"Zna Futa da nisam ja slagao. To je tako preneseno, nije on to tako grubo rekao. Mislim da je Futa malo modelirao istinu kada je Svetlana u pitanju, zbog toga što oni sarađuju. Ja nemam nikakav razlog da lažem, meni ni iz džepa niti u džep..."

"Ne zanima me da izmišljam stvari, u spontanom razgovoru sam to rekao i vjerujte mi da je to tako. Na kraju krajeva, Marina je bila prevelika, prevelik čovjek da se mi danas bavimo nekim trivijalnim, ovozemaljskim, mizernim stvarima. Futa to zna, nažalost, Marinu nisu ispoštovali onoliko koliko su trebali oni ljudi, ona estradna lica koja je ona napravila", izričit je Boki.

Poslušajte Bokija:

@mondo.zabava“Ništa nisam slagao, neće da se zamera Ceci”: Boki 13 otkrio detalje privatnog razgovora sa Futom Radulovićem  Mondo#mondo#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

