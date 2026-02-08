Elmi Sinanović oteli firmu, ukrali automobile: Nakon bombaškog napada na Čolinu vilu riješila da progovori o svemu

Elma nije ostala imuna na nedaće koje su zadesile njene kolege.

Izvor: Instagram/elmasinanovic_official/screenshot

Brojne kolege osvrnule su se na nedavni incident kada je na vilu Zdravka Čolića bačena eksplozivna naprava, ali i otmicu Daniela Kajmakoskog.

Među njima se našla i Elma Sinanović, koja je otkrila i šta se njoj i njenom suprugu desilo.

„To su strašne stvari, ne znam šta se ovo dešava“, rekla je Elma u jednoj emisiji, pa se prisjetila šta se desilo prije 19 godina:

„Bio je početak 1997. godine, mi smo kupili stan u Beogradu, trebalo je da se porodim, kupovala sam stvari i jedno jutro je moj suprug izašao iz stana i nije našao auto. Dva puta su nam ukrali automobile, mercedese, ali eto, kupili smo još bolje. Imala sam i situaciju da su mi kućni prijatelji oteli firmu, na prevaru su mi uzeli firmu, dali mi da potpišem punomoć. Ja sam vjerovala, ali vjerujem u pravdu, da će sve biti u redu“, rekla je Elma.

Osvrnula se i na napad kada je bačena bomba na vilu Zdravka Čolića:

„Vidjela sam sve, to je strašno, žao mi je što to čujem, ja Čolu obožavam, divim mu se, on je najveća zvijezda, ali eto, dešava se i najboljima. Moram da kažem da ja nemam obezbjeđenje, niti mi treba, ako bude trebalo, biće ga“, rekla je Elma u emisiji „Premijera – Vikend specijal“ i otkrila da radi na novom albumu.