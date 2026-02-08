Uvođenje obaveznog odličnog rezultata na eksternoj provjeri znanja, uz odličan uspjeh tokom školovanja, otvorilo je pitanje pravičnosti sistema i dodatnog stresa za maturante

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nedavna odluka Vlade Crne Gore da izmijeni kriterijume za dobijanje diplome Luča, prema kojoj se pored odličnog uspjeha tokom školovanja zahtijeva i odličan rezultat na eksternoj provjeri znanja, izazvala je oprečne reakcije u javnosti. U školskoj 2024/2025. godini dodijeljeno je ukupno 885 Luča, dok je završnu provjeru znanja sa svim peticama položilo svega 70 učenika.

Jedni smatraju da će nova mjera smanjiti hiperprodukciju lučonoša i vratiti težinu ovom priznanju, dok drugi upozoravaju da bi jedan ispit, zbog treme i stresa, mogao poništiti višegodišnji trud učenika.

Učenici trećeg razreda podgoričke Gimnazije „Matei Raković“ izražavaju zabrinutost zbog novih pravila.

„Mislim da će to stvoriti veliki pritisak među učenicima, jer će stalno razmišljati o tome kako jedan test može da im uništi sve ono što su godinama gradili. Taj dodatni stres i trema mogu otežati da pokažu koliko zaista znaju na maturskom ispitu“, kazala je jedna od učenica.

Matea ističe da u njenoj školi ima mnogo odličnih učenika, ali da se Luča ponekad dodjeljuje i onima koji je ne zaslužuju. Da nekada nije bilo tako, podsjeća pedagog Radoje Novović.

„Roditelji danas često neopravdano vrše pritisak na nastavnike da ocjene budu što bolje. Nekada je ocjena nastavnika bila neprikosnovena – moglo se suditi oko svega, ali ne i oko ocjene“, rekao je Novović.

Mišljenja roditelja su podijeljena. Iz Udruženja Roditelji navode da ima i pozitivnih i negativnih reakcija.

„Postoji bojazan da je to preveliki pritisak za djecu i da jedan dan ne bi trebalo da ima toliku težinu u odnosu na višegodišnji rad. Svi vidimo da sistem treba mijenjati, ali još nemamo jasan odgovor kako“, kazala je Kristina Mihailović.

Da promjene jesu neophodne, saglasni su i profesori, podsjećajući da nije rijetkost da lučonoše ne ostvaruju zapažene rezultate na prijemnim ispitima i drugim provjerama znanja.

„Dešava se da učenici sa Lučom ne pokažu očekivani nivo znanja na testiranjima i prilikom upisa na fakultete. S te strane, jasno je da sistem dodjele Luče treba drugačije postaviti, ali isto tako jedan ispit ne smije imati presudnu ulogu“, smatra profesor biologije i član Upravnog odbora Prosvjetne zajednice, Petar Špadijer.

Sagovornici ističu da bi učenici koji su tokom cijelog školovanja bili odlični, taj nivo znanja trebalo da pokažu i na završnom ispitu.

„Istraživanja pokazuju da učenici koji zaista imaju znanje to u najvećem broju slučajeva potvrde i na maturskom ispitu. Ipak, ispit treba organizovati tako da se stresne situacije svedu na minimum“, dodaje Novović.

Učenici i profesori saglasni su da bi trebalo mijenjati i samu koncepciju maturskog ispita.

„Maturski ispit ne bi smio da bude trenutak u kojem se traži ono što učenici ne znaju, već da pokaže osnovna znanja stečena tokom školovanja, koja će im biti temelj za dalje obrazovanje“, naglasio je Špadijer.

Matea smatra da bi rješenje moglo biti i drugačije vrednovanje kontinuiteta rada.

„Zalaganje tokom školovanja najbolje pokazuje ko je godinama radio. Jedno od rješenja, po mom mišljenju, bilo bi i ukidanje mature i uvođenje prijemnih ispita u srednjim školama i na fakultetima“, kazala je ona.

Iz Vlade Crne Gore najavljeno je da će nova pravila za dodjelu diplome Luča stupiti na snagu od naredne školske godine.