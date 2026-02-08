Mančester siti pobijedio Liverpul u gostima 3:1 i ostao u trci za titulu.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Manchester City pobijedio je na gostovanju **Liverpool**u na **Anfield**u rezultatom 3:1 i ostao u trci za titulu sa liderom, **Arsenal**om. U jednom od mečeva sezone, tim **Pep Gvardiola**e savladao je aktuelnog šampiona na njegovom terenu, i to nakon preokreta u posljednjih dvadesetak minuta.

Gosti iz Mančestera nijesu dozvolili da ih šokira spektakularan gol **Dominik Soboslaj**a iz slobodnog udarca sa oko 25 metara, koji je u 74. minutu pogodio stativu. Nedugo potom, nezaustavljivi Erling Haland asistirao je glavom za volej i pogodak **Bernardo Silva**e u 84. minutu.

Zatim je Norvežanin postigao gol za preokret i vođstvo 2:1, realizujući penal koji je izborio Mateuš Nunješ, nakon što ga je faulirao golman domaćih Alison Becker. Očekivano, Haland je preuzeo odgovornost, šutirao u donju lijevu stranu i postavio 2:1, na oduševljenje navijača Sitija i posebnu radost svog oca, **Alf-Inge Haland**a (53), koji je meč pratio iz lože.

Nekadašnji norveški fudbaler nije krio emocije, ali je u jednom trenutku sakrio lice jaknom, shvativši da bi njegovo slavlje moglo nekome zasmetati. Radovao se i u sudijskoj nadoknadi, kada je Haland, u duelu sa Soboslajem, omogućio Sitiju i pogodak za 3:1. Ipak, sudija Kreg Pouson poništio je gol, dosudio slobodan udarac za Siti na ivici kaznenog prostora i pokazao crveni karton mađarskom vezisti.

U spektakularnoj utakmici malo je nedostajalo da Liverpul dođe do pobjede i pomogne Arsenalu da pobjegne Sitiju na velikih devet bodova. Ipak, Haland i saigrači ostali su u trci sa „tobdžijama“, a ogromne zasluge pripadaju i golmanu **Đanluiđi Donaruma**i. Sjajni Italijan je fantastično odbranio udarac **Aleksis Mekalister**a, nakon kojeg su mnogi na Enfildu već vidjeli loptu u mreži.

Donaruma se bacio koliko je mogao i izbacio loptu u korner, na oduševljenje Gvardiole, koji je u odličnom raspoloženju napustio teren. Sa druge strane, Liverpulu su ostali problemi – ne samo zato što je Siti prvi put od 1937. godine dva puta u sezoni savladao „Redse“, već i zbog činjenice da se Liverpul trenutno nalazi na šestom mjestu tabele, dok mu je petorka timova iz vrha dodatno odmakla.



