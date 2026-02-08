Spomenik žrtvama smrtonosnog novogodišnjeg požara u švajcarskom skijalištu Krans-Montana zapalio se jutros, a policija sumnja da su uzrok bile svijeće ostavljene da gore.

Izvor: MAXIME SCHMID/AFP/Profimedia

Spomenik podignut u znak sjećanja na žrtve smrtonosnog požara tokom novogodišnje proslave u Švajcarskoj jutros se zapalio, a policija je saopštila da su vatru najvjerovatnije izazvale svijeće koje su ostale da gore. Riječ je o improvizovanom spomen-obilježju za 41 poginulu osobu i 115 povrijeđenih u požaru koji je izbio u ranim jutarnjim satima 1. januara u baru Le Constellation u skijalištu Krans-Montana, koji je bio prepun uglavnom tinejdžera i mladih ljudi, piše Gardijan.

Vatra brzo stavljena pod kontrolu

Spomenik, prekriven cvijećem, svijećama i porukama saučešća, bio je postavljen u blizini mjesta tragedije. Regionalna policija u švajcarskom jugozapadnom kantonu Vale saopštila je da je planuo nešto prije 6 sati ujutru u nedjelju.

Na snimcima koje je objavila švajcarska javna televizija vidi se pocrnjeli vrh bijele cerade nalik na iglu, koja je bila postavljena iznad spomenika kako bi ga zaštitila od vremenskih neprilika.

„Zahvaljujući brzoj intervenciji hitnih službi, požar je brzo stavljen pod kontrolu“, saopštila je policija. Dodali su da u požaru na spomeniku niko nije povrijeđen, iako je „nekoliko komemorativnih predmeta oštećeno plamenom“.

Spašena knjiga sjećanja

U saopštenju se navodi da je spašena velika knjiga sjećanja, ispunjena porukama saučešća koje su posjetioci ostavljali tokom proteklih pet nedjelja. Policija je potvrdila da je otvorena istraga o uzroku požara na spomeniku, koji je prvobitno bio postavljen ispred izgorelog bara, ali je nedavno premješten nešto dalje.

„Prema prvim saznanjima, vatra je izbila u blizini svijeća postavljenih na stolu u središtu spomenika“, navodi se u saopštenju. „U ovoj fazi može se isključiti umiješanost treće strane.“

Istraga o novogodišnjoj tragediji se nastavlja

Istražitelji vjeruju da je novogodišnji požar u baru Le Constellation izbio kada su boce šampanjca sa upaljenim prskalicama podignute preblizu plafonu, što je zapalilo penastu zvučnu izolaciju.

Francuski par, suvlasnici bara Žak i Džesika Moreti, suočavaju se s optužbama za ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i izazivanje požara iz nehata. Krivična istraga pokrenuta je i protiv šefa javne bezbjednosti Krans-Montane, kao i bivšeg lokalnog zvaničnika zaduženog za protivpožarnu bezbjednost, jer u baru od 2019. godine nijesu sprovođene obavezne godišnje protivpožarne inspekcije.

Ogorčenje porodica žrtava

Nakon nedjelja oštrih kritika na račun postupanja lokalnih i regionalnih vlasti u kriznoj situaciji i istrazi, članovi porodica žrtava izrazili su zaprepašćenje viješću o požaru na spomeniku.

„Šta reći?“, objavila je Letisija Brodar-Sitr, čiji je šesnaestogodišnji sin Artur Brodar poginuo u baru Le Constellation, podijelivši vijest o požaru na Fejsbuku. „Odgovornost opštine je da obezbijedi bezbjedan spomenik.“