Novi dokumenti Ministarstva pravde SAD otkrivaju da je u noći smrti Džefrija Epstajna zabiljležena neidentifikovana figura u narandžastom blizu njegove ćelije.

Novoobjavljeni dokumenti američkog Ministarstva pravde pokazuju da su istražitelji, analizirajući snimke nadzornih kamera iz noći smrti Džefrija Epstina, uočili narandžastu figuru koja se oko 22.39 časova, 9. avgusta 2019. godine, kretala uz stepenice ka izolovanom i zaključanom krilu zatvora u kojem se nalazila njegova ćelija.

U bilješci iz zapisnika o posmatranju video-snimka iz Metropoliten korekcionog centra navodi se detalj koji ranije nije bio zvanično saopšten: „Bljesak narandžaste boje izgleda kao da se penje uz stepenice L krila, moguće da je u pitanju zatvorenik koji je sproveden na to krilo.“

Prema memorandumu FBI-ja, različiti istražni timovi došli su do različitih zaključaka analizirajući isti snimak. FBI je nejasnu figuru opisao kao „mogućeg zatvorenika“, dok je Kancelarija generalnog inspektora Ministarstva pravde zaključila da je riječ o službeniku koji nosi narandžastu „posteljinu ili odjeću“, identifikujući figuru u završnom izvještaju kao „neidentifikovanog zatvorskog čuvara“.

U izvještaju generalnog inspektora navodi se: „Oko 22.39 časova, neidentifikovani čuvar pojavio se na stepenicama L krila, a zatim se ponovo pojavio u vidnom polju kamere u 22.41.“

Zvanični izvještaji navode da je Epstin izvršio samoubistvo u nekom trenutku prije 6.30 ujutru, kada je njegovo tijelo pronašao čuvar koji je donosio doručak. Tačno vrijeme smrti nikada nije utvrđeno, a posljednjih mjeseci sve je više pitanja o kvalitetu i dosljednosti sprovedene istrage.

CBS News je ranije, u detaljnoj analizi zatvorskog snimka, izvijestio o figuri na stepenicama i konsultovao nezavisne video-analitičare, koji su ocijenili da se kretanje više podudara sa zatvorenikom, odnosno osobom u narandžastoj zatvorskoj uniformi, nego sa zatvorskim čuvarom.

Novi dokumenti dodatno produbljuju sumnje u aktivnosti u blizini Epstinovog krila te večeri. U zvaničnim izvještajima o njegovoj smrti ne pominje se narandžasta figura, a kasnije izjave zvaničnika, uključujući tadašnjeg državnog tužioca Bila Bara, tvrdile su da niko nije ulazio u Epstinovo krilo te noći. Prošlog ljeta, tadašnji zamjenik direktora FBI-ja Den Bongino izjavio je za „Foks end frends“: „Na snimku se jasno vidi da je bio jedina osoba unutra i jedina koja je izašla.“

Zaposleni u zatvoru rekli su za CBS News da bi sprovođenje zatvorenika u to doba noći bilo krajnje neuobičajeno. Identitet osobe viđene na stepenicama mogao je biti ključan za rekonstrukciju događaja, jer se pojavila u vremenskom okviru koji se poklapa sa mogućim trenutkom Epstinove smrti.

Jedina kamera za koju se zna da je radila te noći bila je postavljena tako da djelimično zaklanja prilaz Epstinovom krilu. Istražitelji su se u velikoj mjeri oslanjali na taj snimak, ali zbog ugla kamere nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi da li je neko mogao da se popne uz stepenice i uđe u krilo, a da to ne bude jasno zabilježeno. Analiza CBS Newsa ukazala je i na dodatna neslaganja između onoga što se vidi na snimku i zvaničnih tvrdnji.

Unutar Specijalnog pritvorskog odjeljenja

Hiljade stranica dokumenata objavljenih prošle nedjelje, u okviru šireg objavljivanja više od tri miliona fajlova povezanih sa Epstinom, donose nove detalje o periodu između večeri 9. avgusta, kada je posljednji put viđen živ na snimku, i jutra kada je njegovo tijelo pronađeno.

Zapisi i svjedočenja opisuju uglavnom mirnu noć u Specijalnom pritvorskom odjeljenju (SHU), gdje je Epstin bio smješten. Nekoliko zatvorenika reklo je istražiteljima da su koristili drogu u ćelijama, uključujući marihuanu i sintetičku supstancu K2, koja je, prema svjedocima, bila uobičajena u tom krilu.

Među ispitanima bila su i dva čuvara zadužena za odjeljenje te noći, Tova Noel i Gitto Bonhom, radnik zadužen za materijal, koji ranije nije bio javno imenovan. Dokumenti pokazuju da je Bonhom ispitivan dva puta u septembru 2019. godine, bez poziva pred veliku porotu.

Prema Noelinoj izjavi, Bonhom je radio više uzastopnih smjena i spavao na dužnosti u periodu između oko 22 časa i ponoći.

Istražitelji su ispitivali Noel i zbog neobjašnjivog neslaganja u broju zatvorenika u SHU, koji je, prema evidenciji, pao sa 73 na 72 između 22 časa i 3 ujutru. Noel je rekla da je „vjerovatno“ pogriješila i da se ne sjeća promjene u brojanju.

Nijedan od čuvara nije direktno upitan o narandžastoj figuri sa snimka. Bonhom je rekao da se ne sjeća perioda između 22 časa i ponoći i da nema nikakvo sjećanje da je neko išao ka Epstinovom krilu oko 22.30. Dodao je da bi ulazak zaposlenog u krilo bez pratnje bio kršenje pravila.

Jedna interna prezentacija, uključena u objavljene dokumente, opisuje čuvara za koga se vjeruje da je Noel, kako nosi posteljinu ili zatvorsku odjeću ka krilu. Ipak, izvještaj generalnog inspektora iz 2023. godine ne identifikuje Noel kao osobu sa snimka. U intervjuu, Noel je rekla da dijeljenje posteljine nikada nije bilo dio njenih dužnosti: „Nikada nisam dijelila posteljinu. Nikada. To se radi u prethodnoj smjeni.“

Otkrivanje tijela u ranim jutarnjim satima

Bonhom je završio smjenu u ponoć, a zamijenio ga je čuvar Majkl Tomas, koji će nekoliko sati kasnije pronaći Epstinovo tijelo. Noel je ostala na još jednoj uzastopnoj osmočasovnoj smjeni.

Tomas i Noel nijesu izvršili obavezna brojanja zatvorenika u 3 i 5 ujutru, niti su obavili redovne provjere Epstinovog stanja na svakih 30 minuta. Istražitelji su pretpostavili da su možda zaspali.

Oboje su kasnije optuženi za falsifikovanje evidencije, ali su savezni tužioci odustali od optužbi u zamjenu za saradnju. Transkript Tomasovog intervjua, obavljenog dvije godine nakon Epstinove smrti, pokazuje velike praznine u njegovom sjećanju.

Tomas je rekao da je Epstina pronašao ubrzo nakon 6.30 ujutru 10. avgusta i da ga je „skinuo“ sa položaja u kojem je visio.

Na pitanje šta se dogodilo sa omčom, odgovorio je: „Ne sjećam se da sam je skidao. Stvarno ne. Ne sjećam se da sam mu skidao nešto sa vrata.“

Noel, koja je stajala na ulazu u ćeliju, rekla je da je vidjela kako Tomas spušta Epstina na pod, ali da nije vidjela omču oko njegovog vrata.

Omča koju je Epstin navodno koristio nikada nije pouzdano identifikovana. Prema izvještaju generalnog inspektora, omča prikupljena na licu mjesta kasnije je utvrđena kao ona koja nije korišćena u njegovoj smrti.

Tomas je naveo i da je Epstin bio bez majice kada ga je pronašao. Međutim, evidencija pokazuje da je majica za koju se vjeruje da je isječena sa njegovog tijela kasnije vraćena iz bolnice u kesi sa ličnim stvarima.

Dokumenti takođe otkrivaju da je Kancelarija glavnog medicinskog vještaka Njujorka pregledala snimke šest dana nakon smrti i zaključila da su previše mutni za identifikaciju osoba. Samo nekoliko sati kasnije, zvanično je proglašeno da je smrt samoubistvo. Vrijeme smrti nije procijenjeno.

Forenzički patolog Majkl Baden, angažovan od strane Epstinovog brata, ranije je rekao za CBS News da je Epstin vjerovatno bio mrtav više sati prije nego što je pronađen, ali da je zbog pomjeranja tijela nemoguće utvrditi tačno vrijeme smrti.

Bonhom je odbio da komentariše. Advokat Tove Noel izjavio je da ona „neće davati izjave niti pokušavati da razjašnjava bilo koji aspekt ovog slučaja“. Pokušaji da se stupi u kontakt sa Majklom Tomasom bili su bezuspješni.