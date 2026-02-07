Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se povodom bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića na Dedinju i potvrdio da je policija uhapsila trećeg osumnjičenog za ovaj napad.

Izvor: MONDO/Uroš Matejić/RTS/printscreen/Antonio Ahel/ATA Images

Policija je, istražujući bombaški napad na kuću čuvenog pjevača Zdravka Čolića koji se dogodio 3. februara, do sada privela tri osobe. Uhapšen je i treći osumnjičeni, a o svemu se sada oglasio i potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

„Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su P. S. (28), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu“, rekao je Dačić.

Dačić je dodao da se P. S. sumnjiči da je 3. februara 2026. godine oko 4.52 časa, sa još dva lica koja su u prethodnom periodu uhapšena, aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće Zdravka Čolića na Dedinju, i tom prilikom je došlo do materijalne štete.

„Takođe, on se sumnjiči da je 20. novembra 2025. godine oko 2.28 časova aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište jedne kuće na Paliluli“, dodao je ministar Dačić.

„Rješenjem sudije Višeg suda u Beogradu, P. S. je donijeto rješenje o određivanju pritvora u trajanju do 30 dana i on će biti predat nadležnom organu na dalju nadležnost i postupanje“, izjavio je Dačić.