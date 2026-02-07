Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se povodom bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića na Dedinju i potvrdio da je policija uhapsila trećeg osumnjičenog za ovaj napad.
Policija je, istražujući bombaški napad na kuću čuvenog pjevača Zdravka Čolića koji se dogodio 3. februara, do sada privela tri osobe. Uhapšen je i treći osumnjičeni, a o svemu se sada oglasio i potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
„Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su P. S. (28), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu“, rekao je Dačić.
"Donijeto rešenje o određivanju pritvora u traјanju do 30 dana": Dačić se oglasio o napadu na kuću Zdravka Čolića
Dačić je dodao da se P. S. sumnjiči da je 3. februara 2026. godine oko 4.52 časa, sa još dva lica koja su u prethodnom periodu uhapšena, aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće Zdravka Čolića na Dedinju, i tom prilikom je došlo do materijalne štete.
„Takođe, on se sumnjiči da je 20. novembra 2025. godine oko 2.28 časova aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište jedne kuće na Paliluli“, dodao je ministar Dačić.
„Rješenjem sudije Višeg suda u Beogradu, P. S. je donijeto rješenje o određivanju pritvora u trajanju do 30 dana i on će biti predat nadležnom organu na dalju nadležnost i postupanje“, izjavio je Dačić.