Mujović je kazao da je umjesto stabilne većine i početka važnih projekata, poput radova u Botunu, Podgorica dovedena u stanje političke nestabilnosti, ali je poručio da takvi pokušaji neće uspjeti.

Izvor: Vlada Crne Gore

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović poručio je da politička previranja unutar vladajuće koalicije neće uticati na funkcionisanje Glavnog grada. U Dnevniku TVCG ocijenio je da je potez DNP-a pokušaj izazivanja nestabilnosti u Podgorici, s ciljem da se ona prenese i na državni nivo i uspori evropski put Crne Gore.

„Podgorica je žilava i znaće da odgovori“, rekao je Mujović, dodajući da eventualni problemi mogu nastati samo ako Skupština Glavnog grada ne bude funkcionisala.

On je naglasio da Vlada Crne Gore nije ugrožena i da se evropski put nastavlja, ističući da će Podgorica izdržati političke pritiske.