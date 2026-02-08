Uhapšen muškarac u Pirotu zbog pokušaja ubistva nasred ulice.

Policija u **Pirot**u uhapsila je muškarca G. M. (47) zbog sumnje da je pokušao da izvrši ubistvo nasred ulice. Incident se dogodio u subotu, 7. februara, a na svu sreću muškarac koji je bio meta napada nije pogođen i nije zadobio povrede.

„Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u Pirotu uhapsili su G. M. (47) iz tog grada zbog sumnje da je hicem iz pištolja pokušao da ubije sugrađanina nasred ulice. G. M. se sumnjiči da je juče, nakon kraće rasprave na ulici, ispalio hitac iz pištolja u pravcu muškarca (44) iz Pirota, koji ga nije pogodio.

Muškarac je savladao osumnjičenog i oduzeo mu pištolj, nakon čega je G. M., zbog zadobijenih povreda, prevezen u Opšta bolnica Pirot. Osumnjičeni će, po završetku bolničkog liječenja, uz krivičnu prijavu biti priveden **Više javno tužilaštvo u Pirotu**u“, navodi se u saopštenju.