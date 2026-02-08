Danijela Dimotrovska ovako reagovala na pitanje o Amidžiću: Vješto izbjegla odgovor i izustila ovo

Danijela se dotakla i bivšeg muža, voditeljka Ognjena Amidžića, kao i njegovog privatnog života.

Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen/Instagram/danijeladimitrovska

Danijela Dimitrovska danas je sletjela u Beogradu na aerodrom Nikola Tesla gdje su je sačekali domaći mediji. Nekadašnja manekenka, danas voditeljka i glumica, pre dvije nedelje je rekla sudbonosno "Da" svom dugogodišnjem partneru, fudbaleru Jevremu Kosniću.

Intimnu ceremoniju par je organizovao u krugu porodice i prijatelja, a Danijela je sada otkrila čije je to bila želja.

"Još se sliježu utisci, bilo je emotivno i u krugu porodice. Jevrem nije dio javnog svijeta tako da smo ispunili njegovu želju", rekla je ona.

Dimitrovska je takođe i kratko odgovorila na pitanje da li je čestitala svom bivšem suprugu Ognjenu Amidžiću to što je ponovo postao otac.

"Čestitam svima koji dobijaju djecu nek su živa i zdrava i samo neka se rađaju", rekla je ona, te otišla do vozila koje ju je čekalo i odvezla se kući.