Juta Džez je namjerno izgubila od Orlanda i izazvala bijes ljubitelja košarke

Izvor: X.com/Screenshot

Utah Jazz je skandalozno prepustila pobjedu Orlando Magic u rezultatom 117:120, u utakmici odigranoj u noći između subote i nedjelje. Pobjednički tim je preokret napravio u posljednjoj dionici, koju je dobio sa 33:23, a iako su „džezeri“ gubili prednost, trener Vil Hardi nije uvodio u igru najbolje strijelce – Finca Lauri Markanena (27 poena) i novajliju iz Memfisa, Džeren Džeksona (22).

Njih dvojica su, zajedno sa Jusuf Nurkićem, centrom Džeza, sa klupe posmatrali kako Orlando sustiže i prestiže goste. Povrh svega, Juta je pokazala toliku nezainteresovanost za pobjedu da ni pri zaostatku od tri poena, sedam sekundi prije kraja, Hardi nije pozvao tajm-aut koji bi mu omogućio da nacrta napad za izjednačenje i prenese loptu u polje Orlanda. Trener nije reagovao ni tada, već je dopustio da Ajzeja Kolijer pokuša da izjednači na teži način, noseći loptu od svog koša, nakon čega je promašio šut za tri poena.

Zašto je Juta to uradila? Razlog je očigledan – kako bi učestvovala u draft-lutriji i potencijalno na ljeto pojačala tim visokim „pikom“ sa koledža. U ovom trenutku „džezeri“ imaju skor 16–37, a na tabeli Zapadne konferencije lošiji su samo New Orleans Pelicans (14–40) i Sacramento Kings (14–42). Očigledno je da nemaju namjeru da popravljaju učinak, već upravo suprotno – izgubiće svaku utakmicu u kojoj mogu da izgube, što se jasno vidjelo i protiv Orlanda.

Ovakve situacije nijesu novost u NBA liga, gdje se „tankovanje“ (blaži izraz za namještanje i namjerne poraze) odavno odomaćilo i u pojedinim sezonama obesmislilo navijanje za određene timove koji svjesno gube. NBA do sada na ovakve pojave nije drastično reagovala, bez obzira na to koliko sramotno one izgledale.