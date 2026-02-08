Ukrajina želi ubrzanje pregovora prije američkih izbora, ključna pitanja ostaju teritorije i bezbjednosne garancije

Izvor: Youtube/CNBC-TV18

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha izjavio je da se ukrajinski i ruski lideri moraju sastati licem u lice kako bi se riješila najteža preostala pitanja u mirovnim pregovorima, dodajući da samo američki predsjednik Donald Trump ima političku snagu da dovede proces do kraja.

Sibiha je u razgovoru za Reuters kazao da Ukrajina želi da iskoristi trenutni zamah i ubrza pregovore prije američkih kongresnih izbora u novembru. Kako je naveo, od mirovnog plana sa 20 tačaka ostalo je tek nekoliko najosjetljivijih pitanja, koja se mogu riješiti isključivo na nivou lidera.

Najveći jaz postoji oko teritorijalnih pitanja. Rusija traži kontrolu nad preostalim dijelom Donjecke oblasti, dok Kijev to odbija. Ukrajina, s druge strane, insistira na povratku kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporožje, koja je pod ruskom okupacijom.

Drugi krug pregovora u Abu Dabi nije donio proboj, iako je tom prilikom razmijenjeno 314 ratnih zarobljenika – prva razmjena od oktobra. Predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da su Sjedinjene Američke Države predložile novu rundu pregovora u Majamiju, što je Ukrajina prihvatila.

Sibiha je naglasio da su američke bezbjednosne garancije ključne, ističući da su SAD spremne da ih ratifikuju u Kongresu i obezbijede „rezervni bezbjednosni mehanizam“, bez raspoređivanja američkih trupa u Ukrajini.

Ukrajina, kako je poručio, neće prihvatiti nikakve bilateralne dogovore SAD i Rusije koji bi se ticali njenog suvereniteta bez učešća Kijeva, niti će ikada priznati ruski suverenitet nad Krimom ili Donbasom.

„To nikada nećemo priznati. To bi bio grubo kršenje međunarodnog prava. Ovo nije samo pitanje Ukrajine, već pitanje principa“, zaključio je Sibiha.