Perica S., koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u bombaškom napadu na kuću Zdravka Čolića na Dedinju, prema nezvaničnim informacijama povezuje se i sa takozvanim vračarskim klanom.

Izvor: Kurir

Perica S., koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u bombaškom napadu na kuću Zdravko Čolić na Dedinju, sumnjiči se i da je bacio bombu na restoran u kojem su prije nekoliko dana uhapšeni pripadnici takozvanog vračarskog klana.

Prema nezvaničnim informacijama, sat vremena nakon velike akcije Uprava kriminalističke policije i Više javno tužilaštvo u Beogradu, u kojoj su uhapšena četvorica okrivljenih za seriju iznuda u iznosu od 120.000 do 150.000 eura, predvođenih Aleksandar Aleksić, zvanim Kravica, Perica S. je bacio bombu na ugostiteljski objekat u kojem su im stavljene lisice.

„Istog jutra, kako se sumnja, učestvovao je i u bombaškom napadu na kuću poznatog pjevača. Tužilaštvo je za osumnjičene raspisalo potjernicu, a Perica S. je danas uhapšen u efikasnoj akciji UKP-a, Policijska uprava za grad Beograd i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu“, otkriva izvor blizak slučaju.

Sumnja se da je Perica S. bio dio ove kriminalne grupe, a motiv napada na kuću Zdravka Čolića se još utvrđuje.